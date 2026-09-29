Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал вышло на завершающий этап

На железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал продолжаются масштабные строительно-монтажные работы. Основные силы сосредоточены на завершении земляных работ, укладке железнодорожного пути и обустройстве искусственных сооружений.

На сегодняшний день выполнено 12,9 млн куб. м земляных работ, или 98% от общего объема в 13,2 млн куб. м. На звеносборочных базах собрано 142 км рельсошпальной решетки, из которых 105,6 км уже уложено на участке. Это составляет 61% от запланированного объема.

Высокими темпами ведется строительство искусственных сооружений. Уже смонтировано 124 из 129 водопропускных труб, или 96%. Завершено строительство 29 мостов, еще на четырех объектах работы продолжаются. В строительстве задействовано 977 единиц техники и 1 815 работников.

В октябре планируется завершить отсыпку земляного полотна и укладку рельсошпальной решетки на главных путях, а также провести стыковку железнодорожного пути. Открытие рабочего движения по новой железнодорожной линии планируется до конца текущего года.

Железнодорожная линия Дарбаза – Мактаарал протяженностью 127,6 км (главные пути) является одним из ключевых инфраструктурных проектов на юге страны. Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на развитие транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Реализация проекта позволит создать дополнительный международный железнодорожный маршрут с Республикой Узбекистан, снизить нагрузку на перегруженный участок Сарыагаш – Ташкент, увеличить пропускную способность железнодорожной сети и расширить возможности для транзитных перевозок в направлении стран Центральной Азии.