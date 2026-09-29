В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

В Туркестанской области прошел обучающий семинар на тему «Раннее выявление детей (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оценка рисков и организация комплексной поддержки: межведомственное взаимодействие мобильных групп». В мероприятии приняли участие сотрудники региональных уполномоченных органов по защите прав детей, а также члены мобильных групп, ответственных за раннее выявление и организацию поддержки детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основная цель семинара – повышение эффективности поддержки, оказываемой детям и семьям, совершенствование профессиональной компетенции специалистов по раннему выявлению признаков трудной жизненной ситуации и своевременной организации необходимой помощи.

В ходе семинара руководитель управления по защите прав детей Туркестанской области Балмаржан Нарбекова выступила с докладом об алгоритме раннего выявления случаев насилия, буллинга и кибербуллинга в отношении несовершеннолетних и межведомственного реагирования.

Руководитель отдела мониторинга общественно-политической сферы аппарата акима Туркестанской области Ержигит Сартаев остановился на вопросах эффективной организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. А старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления общественной безопасности ДП Туркестанской области, подполковник полиции Мухтар Туганбаев доложил об обеспечении прав и безопасности детей, профилактике правонарушений и оперативном реагировании на признаки семейного неблагополучия.

В ходе семинара участники обсудили вопросы выявления факторов риска у детей и семей, оценки их потребностей, организации соответствующей социальной, психологической, правовой и иной помощи. Также были разъяснены пути обеспечения взаимодействия государственных органов и организаций.

В ходе обучения особое внимание было уделено работе с конкретными ситуациями, разбору практических кейсов и отработке алгоритмов межведомственного взаимодействия.

В рамках мероприятия проведена работа по обмену опытом между регионами, обсуждению актуальных вопросов в сфере защиты прав детей и совершенствованию практических навыков специалистов.

По итогам семинара участникам были вручены сертификаты.

Пресс-служба акима Туркестанской области