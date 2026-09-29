В ТУРКЕСТАНЕ СТАРТОВАЛ XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ БЕКЗАТА САТТАРХАНОВА

В спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова в городе Туркестане стартовал XXI Международный турнир по боксу среди юношей 2013–2014 годов рождения, посвящённый памяти олимпийского чемпиона Сиднея, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Бекзата Саттарханова.

На церемонии открытия турнира выступили заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов, председатель Туркестанского городского маслихата Гаппар Амантайулы, а также первый тренер и мама Бекзата Саттарханова. Они пожелали юным спортсменам успехов и достойных выступлений.

В международных соревнованиях принимают участие более 400 юных боксёров из Кыргызской Республики и ряда регионов Казахстана.

Турнир проходит с 27 сентября по 1 октября.