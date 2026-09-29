Состоялось заседание регионального межведомственного штаба Туркестанской области по координации деятельности, направленной на борьбу с наркоманией и наркобизнесом. На заседании рассмотрены вопросы пресечения незаконного оборота наркотиков, недопущения распространения синтетических наркотиков, профилактики наркомании и противодействия незаконной, безрецептурной продаже лекарственных средств.

Аким области Нуралхан Кушеров дал ответственным государственным органам поручения по усилению борьбы с наркопреступлениями, системному проведению профилактической работы и недопущению незаконного оборота лекарств в аптеках.

В Туркестанской области профилактическая работа против незаконного оборота наркотиков и наркомании проводится в соответствии с комплексным планом на 2026-2028 годы. За отчетный период выявлено 294 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 103 преступления и 191 проступок. Выявлено 18 фактов сбыта наркотиков, 9 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, 13 фактов контрабанды наркотиков, пресечена деятельность одной лаборатории по производству синтетических наркотиков. В лаборатории, обнаруженной в городе Арыс, изъято 1,5 тонны прекурсоров и около 480 кг жидкого «мефедрона». Всего из незаконного оборота изъято 953 кг 145,58 грамма различных наркотических средств.

В целях предупреждения распространения синтетических наркотиков ведется мониторинг интернет-пространства. С начала года в системе «Кибернадзор» было заблокировано 1042 сайта, рекламирующих синтетические наркотики. Кроме того, выявлены 2002 банковские карты лиц, которые могут заниматься сбытом наркотиков, и ограничен их оборот.

В целях профилактики наркомании проведено 1075 профилактических мероприятий, которыми охвачено более 104 тыс. человек. В ходе рейдов в общественных местах 330 человек, употребивших наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях, привлечены к административной ответственности.

Проведено 67 рейдов против рекламы наркотиков на улицах, уничтожено 425 граффити-надписей. В рамках мероприятия «Карасора-2026» за три месяца выявлено 60 фактов незаконного посева наркосодержащих растений, уничтожено 17 974 куста, общим весом 802 кг 932 грамма наркосодержащих растений.

На совещании особое внимание было уделено и вопросу незаконной и безрецептурной продажи сильнодействующих лекарственных средств в аптеках. Сегодня в области работают 836 аптек. За восемь месяцев 2026 года за нарушение требований отпуска лекарственных средств составлено 20 административных протоколов, взыскано штрафов на сумму 4 млн 411 тыс. 500 тенге. А в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» зарегистрировано 28 материалов и составлено 26 административных протоколов.

На заседании аким области поручил ответственным органам продолжить работу по профилактике наркопреступлений, особенно усилить разъяснительную работу среди молодежи, оперативно пресекать рекламу наркотиков в интернете и не допускать незаконной продажи лекарств в аптеках.

Пресс-служба акима Туркестанской области