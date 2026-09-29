АШМ: 2027 жылғы өнімге қажетті тұқым қорының 90%-ы дайындалды
Қазақстанда егін жинаумен қатар келесі жылғы өнімінің негізін қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы Үкімет отырысында ауыл шаруашылығы вице-министрі Азам Сұлтанов мәлімдеді.
«2027 жылғы өнімге қажеттілік 2,3 млн тонна тұқымды құрайды. Бүгінгі таңда әкімдіктердің мәліметтері бойынша 2 млн тонна немесе қажеттіліктің 90%-ы дайындалды»,
— деді Азат Сұлтанов.
Сонымен қатар тыңайтқыштарды қолдану арқылы жер жырту жұмыстары жүргізілуде. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 1,8 млн тонна тыңайтқыш енгізілді, бұл ғылыми норманың 58%-ы. Осы жылы тыңайтқыш енгізу көлемі 2,3 млн тонна деңгейде жоспарланған. Бүгінде оның 2,1 млн тоннасы немесе ғылыми норманың 66%-ы енгізілді.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы алқаптарын цифрландыру жұмыстары толық аяқталды. Сонымен қатар топырақтың сапалық құрамын бақылауға және өнімділікті болжауға мүмкіндік беретін Жер ресурстарын басқарудың ақпараттық жүйесі әзірленуде.