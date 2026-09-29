В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО БОЛЕЕ 90% СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства. На заседании рассмотрен ход уборочной кампании, вопросы качественного и своевременного завершения осенних полевых работ. В заседании Правительства в онлайн-режиме принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В Туркестанской области в этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 920,1 тыс. гектаров. Это на 9 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. В структуре посевов приоритет отдан диверсификации и эффективному использованию водных ресурсов.

В частности, площадь масличных культур увеличилась на 28 тыс. гектаров и составила 98,3 тыс. гектаров. Кукуруза посеяна на 46,5 тыс. гектарах, что на 6,4 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. В целях рационального использования водных ресурсов площадь риса сокращена на 7,4 тыс. гектаров и составила 3,5 тыс. гектаров. А объем колосовых культур сократился на 12,8 тыс. гектаров и составил 274,4 тыс. гектаров. Площадь овоще-бахчевых, картофеля и кормовых культур сохранена на уровне прошлого года.

В регионе особое внимание уделяется и хлопководству. В этом году хлопок посеян на 173,6 тыс. гектарах. Это на 29 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Увеличение посевной площади обеспечено прежде всего за счет широкого внедрения водосберегающих технологий. В настоящее время 91 тыс. гектаров хлопковых полей охвачено водосберегающими технологиями, а традиционным методом хлопок выращивается на 82,6 тыс. гектарах.

Заблаговременно обеспечены и материально-технические ресурсы, необходимые для проведения осенних полевых работ. В этом году в области закуплено 1267 единиц сельхозтехники, доля обновления парка техники составила 7,1%. Для уборочных работ закуплено 17,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Отпускная цена установлена в пределах 284-286 тенге за литр.

Кроме того, на посевные площади внесено 195,5 тыс. тонн минеральных удобрений. Ожидается, что по итогам года план в этом направлении будет выполнен полностью. Для проведения весенних и осенних полевых работ на должном уровне по 1841 проекту выдано 32,1 млрд тенге.

В связи с благоприятными климатическими условиями региона уборка сельхозкультур началась раньше, чем в других регионах. На сегодняшний день собрано 90% зерновых и зернобобовых культур. С 325,8 тыс. гектаров получено 729,3 тыс. тонн продукции. Средняя урожайность составила 24 центнера с гектара, что на 6 центнеров больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, собрано 90,1 тыс. тонн, или 91% масличных культур, 2,7 млн тонн, или 93% овоще-бахчевых культур. Заготовка кормов также ведется высокими темпами, собрано 5,2 млн тонн продукции. Это соответствует 102% от плана.

В этом году планировалось внедрить водосберегающие технологии на 27 тыс. гектарах. Однако этот рубеж был достигнут досрочно, и на сегодня фактически внедрено на 45,6 тыс. гектарах. То есть установленный план перевыполнен в 1,7 раза. До конца года этот показатель планируется довести до 50 тыс. гектаров. В результате общая площадь посевов, охваченных водосберегающими технологиями в области, достигнет 164 тыс. гектаров. Это позволит экономить около 280 млн кубометров воды в год.

В целях повышения доступности технологий в области в 2025-2026 годах запущены четыре отечественных предприятия.

На заседании Правительства аким области отметил, что осенние полевые работы в регионе ведутся согласно плану. Работы по завершению уборочной кампании в установленные сроки и обеспечению крестьян необходимыми ресурсами будут продолжены.

Пресс-служба акима Туркестанской области