2026 жылғы 30 қыркүйекте ҚР Экология және табиғи ресурстар вице-министрі М. Ошурбаев Түркістан облысының тұрғындарымен кездесу өткізеді.

30 сентября 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Ошурбаев проведет встречу с жителями Туркестанской области.

📍 Место проведения: г. Туркестан, ул. Жолбарысхан, 2/1, здание центра «Ұлы Дала Елі».

🕚 Программа встречи:

10:00–11:00 — личный прием граждан;

11:00–12:00 — встреча с населением;

12:00–12:15 — брифинг для региональных СМИ.

⏯ Онлайн-трансляция будет доступна в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов в социальных сетях «Facebook» и «YouTube».

📌 Запись на личный прием осуществляется до 29 сентября 2026 года включительно.

📞 Телефон для записи: 8 (778) 592 39 55

📧 Электронная почта: s.bulkebaeva@ecogeo.gov.kz

Приглашаем всех граждан принять активное участие и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов!