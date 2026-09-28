ТҮРКІСТАНДА ЕРЕКШЕ АЯЛДАМА ОРНАТЫЛДЫ
Түркістан қаласының Қызылорда бағытына шығатын аумақта қоғамдық көліктің жарамсыз қаңқасынан жасалған ерекше аялдама орнатылды.
Жаңа аялдама «Жолаушы» ЖШС бастамасымен қолға алынған. Жоба істен шыққан автобусты қайта кәдеге жаратып, оны қала тұрғындарына қажетті нысанға айналдыру мақсатында жүзеге асырылған.
Мекеме басшысы Рахымжан Еркіновтің айтуынша, аялдаманы дайындау жұмыстарына бір айдан астам уақыт жұмсалған. Автобус қаңқасы кесіліп, аялдамаға бейімделіп, сырланып, заманауи талапқа сай әрленген.
Осылайша, бұрын қала көшелерінде жолаушыларға қызмет көрсеткен автобус енді тұрғындар үшін аялдама қызметін атқаратын болды.