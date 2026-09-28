25 сентября, в рамках Казахстанско-Китайского инвестиционного форума с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, было подписано соглашение о реализации новых проектов в стране. В этом направлении в Туркестанской области началась конкретная работа и взят курс на крупный инвестиционный проект, направленный на развитие агрохимической отрасли. ТОО «Туранская химическая компания» провело церемонию закладки фундамента завода по производству синтетического аммиака и карбамида.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, инвестор проекта Чжан Цихай, представители компании, специалисты отрасли и другие гости.

На совещании аким области отметил важность нового производственного проекта для повышения промышленного потенциала региона.

– Сегодня мы закладываем основу нового производственного проекта, имеющего особое значение для индустриального развития Туркестанской области, и делаем важный шаг, направленный на вывод промышленного потенциала региона на новый уровень. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил одним из важных направлений экономического развития страны усиление обрабатывающей промышленности, развитие отечественного производства и снижение зависимости от импорта. Сегодняшний проект – одно из проявлений конкретной реализации этих задач. Туркестанская область – регион с развитым сельским хозяйством и высоким аграрным потенциалом. Поэтому для нас развитие агропромышленного комплекса не ограничивается только производством сельскохозяйственной продукции. Одна из главных задач – формирование полной цепочки производства и переработки. В этом направлении в области ведется системная работа. В Отырарском районе и городе Туркестане сформирован хлопково-текстильный кластер от сбора хлопка до его глубокой переработки, выпуска пряжи и готовой текстильной продукции. Теперь приоритет отдается развитию агрохимической отрасли. Анализ импортируемых товаров показал, что значительная часть внутреннего спроса на удобрения обеспечивается за счет импорта. Поэтому производство данной продукции в нашей стране важно для сельского хозяйства и экономики. 25 сентября, в рамках Казахстанско-Китайского инвестиционного форума с участием Главы государства, было подписано соглашение о реализации данного проекта. Это конкретный результат инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Выражаю благодарность инвесторам, реализующим проект. Пусть новое предприятие принесет большую пользу экономике страны! Пусть новое производство послужит развитию нашего региона, созданию новых рабочих мест и процветанию сельского хозяйства! – сказал Нуралхан Кушеров.

Стоимость проекта, реализуемого в специальной экономической зоне в Сауранском районе, составляет $200 млн. Предприятие будет способно производить 250 тысяч тонн синтетического аммиака и около 300 тысяч тонн карбамида в год. В результате запуска завода будет создано 300 новых рабочих мест.

Новое производство позволит обеспечить сельское хозяйство необходимыми удобрениями за счет отечественного производства, снизить зависимость от импорта, развить агрохимическую отрасль и повысить промышленный потенциал Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области