ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АХУАЛ БОЙЫНША КЕЗЕКТІ ОТЫРЫС ӨТТІ
Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаевтың төрағалығымен өңірдегі қоғамдық-саяси ахуал бойынша кезекті апталық штаб отырысы өтті.
Жиынға құзырлы органдардың басшылары, жауапты басқарманың басшылары және аудан, қала әкімдерінің орынбасарлары қатысты.
Күн тәртібінде облыстағы өзекті мәселелер қаралды. Жауапты сала басшылары мен аудан, қала әкімдері орынбасарларының өзекті мәселелері бойынша есебі тыңдалып, оны шешу жолдары ұсынылды.
Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімінің орынбасары Ертай Кенжебекұлы жауаптыларға қоғамдық-саяси ахуалды тұрақты бақылауда ұстау және тиісті жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыру бойынша нақты тапсырмалар берді.
Түркістан облыс әкімінің баспасөз қызметі