В комплексе «Караван-сарай» под открытым небом стартовал международный фестиваль казахских песен «Voice of Turan-2026». В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Толеген Мухамеджанов, известные звезды страны, гости и жители города.

В первый день международного конкурса участники, прибывшие из Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Тывы, Грузии, Армении, Мексики, Кыргызстана, Кубы, Гвинеи, Карачаево-Черкесской Республики, Башкортостана и Бразилии, исполнили казахские песни вместе с известными эстрадными певцами нашей страны. Среди них такие звезды искусства, как Нуржамал Усенбаева, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Курмаш Махан, Казыбек Курайыш, Сырым Исабаев, Гадилбек Жанай, Серик Ибрагимов, Алима Жунусалиева, Ардак Балажанова и Али Утенов.

Цель фестиваля, который уже в седьмой раз организуется при поддержке акимата Туркестанской области и областного управления культуры, – популяризация казахской песни на международном уровне, прославление ее глубокого смысла и национальной самобытности. Мероприятие, прошедшее под открытым небом, подарило праздничное настроение жителям и гостям города. Певцы со всех уголков мира проникновенно исполнили казахские народные песни и песни выдающегося композитора Шамши Калдаякова, оставившего неповторимый след в казахском песенном искусстве.

Отметим, 27 сентября претенденты испытают свои силы, исполняя казахские песни. Выступления участников будет оценивать профессиональное жюри. А 28 сентября с участием известных артистов из разных стран мира состоится масштабный гала-концерт «Мелодии Великого Шелкового пути – Zhibek zholy».

Пресс-служба акима Туркестанской области