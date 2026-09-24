Глава государства:

«Поздравляю вас с открытием первой сессии Высшего консультативного органа нашей страны – Қазақстан Халық Кеңесі!

Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства.

Сейчас Казахстан переживает период масштабных преобразований. Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы. Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены.

Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі».