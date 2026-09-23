ТЕМПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАБИЛЬНЫ

Под непосредственным контролем и по поручениям акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова на системной основе ведется работа по показателям социально-экономического развития региона. В результате проведенной работы по итогам января-августа 2026 года план по основным макроэкономическим показателям полностью выполнен, краткосрочный экономический рост составил 121,9%. Таким образом, Туркестанская область закрепилась на первом месте в республике.

На совещании под председательством заместителя акима области Каната Кайыпбека были проанализированы показатели социально-экономического развития региона, обсуждены исполнение бюджета и предстоящие задачи.

Замакима области поручил ответственным руководителям продолжить системную работу по обеспечению экономического роста и дал конкретные поручения.

– Обеспечьте устойчивый рост основных экономических показателей и держите на строгом контроле исполнение планов по каждой отрасли. В особенности поручаю усилить работу по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, увеличению объемов производства и повышению благосостояния населения. Также обеспечьте своевременное и качественное освоение выделенных средств, – сказал К. Кайыпбек.

На совещании руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Кумисбек Жаппар доложил об итогах социально-экономического развития Туркестанской области за восемь месяцев 2026 года. По его словам, в отчетный период сохранена положительная динамика социально-экономического развития области. Объем промышленной продукции достиг 1,2 трлн тенге, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 127,9%. Высокий рост в отрасли обеспечен за счет увеличения показателей в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 588,9 млрд тенге, рост составил 141,5%. Установленный на отчетный период план перевыполнен. А объем производства в горнодобывающей промышленности достиг 510,8 млрд тенге, рост составил 117,9%. План по данному направлению выполнен полностью.

В сельском хозяйстве произведено продукции на 714,4 млрд тенге, темп роста достиг 109,5%. В том числе в животноводстве произведено продукции на 360,1 млрд тенге, в растениеводстве – на 346,9 млрд тенге.

С начала года в основной капитал направлено 1,1 трлн тенге инвестиций, рост составил 134,4%. Объем строительных работ достиг 403,8 млрд тенге, рост сложился на уровне 123,5%. За отчетный период введено в эксплуатацию 718,8 тыс. квадратных метров жилья, рост составил 107,4%. Во всех районах и городах плановые показатели выполнены полностью.

Объем торговли составил 713,2 млрд тенге, темп роста достиг 127,9%. Общий объем услуг транспорта и складирования достиг 211 млрд тенге, рост составил 112,4%. А объем услуг связи достиг 8,8 млрд тенге, рост сложился на уровне 110,8%.

Кроме того, в ходе совещания был заслушан отчет руководителя областного управления финансов и государственных активов Гульфари Ажиметовой по исполнению бюджета. По ее информации, среди регионов Туркестанская область закрепилась на третьем месте по исполнению плана расходов.

В целом социально-экономическое развитие региона находится на строгом контроле главы области. В дальнейшем работа по достижению запланированных показателей будет продолжена.

Пресс-служба акима Туркестанской области