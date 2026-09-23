В ТУРКЕСТАН ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАЗАХСКОЙ ПЕСНИ

25-27 сентября в туристическом комплексе «Караван-сарай» в городе Туркестане под открытым небом пройдет международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan-2026». Фестиваль организуется при поддержке акимата Туркестанской области и акима области Нуралхана Кушерова.

Международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan» направлен на популяризацию казахской музыки и лучших произведений казахстанских авторов на международном уровне, а также на продвижение историко-культурного облика Туркестана в мире. В этом году фестиваль проводится в седьмой раз.

В песенном конкурсе этого года примут участие артисты из 20 стран. Участники - исполнители из Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Тывы, Грузии, Армении, Мексики, Кыргызстана, Кубы, Гвинеи, Карачаево-Черкесской Республики, Башкортостана и Бразилии.

Пресс-служба акима Туркестанской области