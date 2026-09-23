В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО ПЛАНУ И ИНТЕНСИВНЫМИ ТЕМПАМИ

На еженедельном заседании аппарата акима Туркестанской области обсудили ход осенних полевых работ и вопросы обеспечения животноводства необходимым запасом кормов. Аким области Нуралхан Кушеров поручил руководителю ответственного управления и акимам районов и городов качественно провести осеннюю уборочную кампанию. При этом глава региона отметил, что приоритетным направлением является увеличение объемов глубокой переработки.

В этом году в области сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 920,1 тыс. гектаров. Это на 9 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. В том числе хлопчатник посеян на 173,6 тыс. гектаров, масличные культуры – на 98,3 тыс. гектаров, кукуруза – на 46,5 тыс. гектаров. Увеличению площадей хлопчатника способствует широкое внедрение современных агротехнологий. В этом году передовые технологии при выращивании хлопка внедрены на 91 тыс. гектаров.

В настоящее время работы по уборке основных культур ведутся системно. Колосовые культуры убраны полностью, с 274,4 тыс. гектаров получено 534,4 тыс. тонн продукции. Это на 198,4 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Масличных культур убрано 86%, произведено 84,5 тыс. тонн продукции. План по уборке овощей и картофеля выполнен на 93%, получено 1,18 млн тонн продукции. Бахчевых культур убрано 90%, собрано 1,46 млн тонн продукции.

Также сформирован запас кормов, необходимых для зимовки скота. Если на зимний период в области требуется 5,2 млн тонн кормов для скота, то на сегодняшний день заготовлено 5,28 млн тонн кормов. То есть обеспечено 102% потребности. В том числе заготовлено 3,97 млн тонн сена, 409,1 тыс. тонн соломы, 529,3 тыс. тонн силоса и сенажа и 358,6 тыс. тонн концентрированных кормов. Это показывает, что в результате благоприятного вегетационного периода в этом году урожайность кормовых культур была высокой.

Для качественного проведения осенних полевых работ оказываются и меры государственной поддержки аграриев. В этом году на финансирование весенних и осенних полевых работ планируется направить 33,4 млрд тенге, на сегодняшний день 1841 проекту выдано 32,1 млрд тенге. Кроме того, на осенние работы выделено 41,8 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Интенсивно ведется и работа по обновлению сельскохозяйственной техники. В этом году в области приобретено 1267 единиц новой техники. Из них 892 единицы – в лизинг на сумму 14,9 млрд тенге, 375 – за счет собственных средств аграриев. В результате уровень обновления парка техники составил 7,3%.

На совещании приоритет был также отдан вопросу внедрения водосберегающих технологий. В этом году планируется дополнительно внедрить эти технологии на 50 тыс. гектарах и довести общий объем до 164 тыс. гектаров. В настоящее время водосберегающие технологии внедрены на площади 44,6 тыс. гектаров. Аким области поручил активизировать работу в данном направлении и ввести в эксплуатацию запланированные площади в установленные сроки.

За восемь месяцев текущего года общий объем продукции сельского хозяйства в области достиг 714,4 млрд тенге, индекс физического объема составил 109,5%. По этому показателю Туркестанская область занимает первое место в республике. Кроме того, в основной капитал агропромышленного комплекса и пищевого производства привлечено 171,7 млрд тенге инвестиций.

Аким области поручил ответственным лицам своевременно завершить осенние уборочные работы, полностью обеспечить потребность в кормах для скота, своевременно доставить удешевленное дизельное топливо и увеличить темпы внедрения водосберегающих технологий.

Пресс-служба акима Туркестанской области