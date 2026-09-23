В Туркестанской области в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» усиливается работа по обеспечению санитарной чистоты и благоустройству населенных пунктов. В регионе ко Всемирному дню чистоты были организованы масштабные субботники, в которых приняли участие 73 885 человек. Среди них – государственные служащие, волонтеры, представители организаций, ответственных за чистоту, и жители. В результате было очищено 1 124 гектара территории, вывезено 815,3 тонны мусора. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Глава региона поручил акиматам районов и городов усилить работу по обеспечению чистоты и общественного порядка. Также он поручил установить предупреждающие таблички и камеры видеонаблюдения по выявленным нарушениям и организовать регулярные рейды.

На совещании руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Токтар Усубалиев доложил о проводимой работе в рамках программы «Таза Қазақстан».

В области усилен контроль за соблюдением требований чистоты. В Сауранском, Отырарском районах и городе Кентау мобильные группы, состоящие из представителей полиции и службы санитарно-эпидемиологического контроля, провели рейды в общественных местах. В результате выявлено 60 фактов нарушения требований чистоты, составлены административные протоколы.

В целом, в целях обеспечения чистоты и порядка в общественных местах по статье 434-2 составлено 6 110 протоколов и наложено штрафов на сумму 178 млн тенге. Этот показатель на 64% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по статье 505 оформлено 8 528 протоколов и наложено штрафов на сумму 49,7 млн тенге. Со стороны акиматов сельских округов по статье 505 составлен 4 591 протокол и взыскано штрафов на сумму 21,6 млн тенге.

В ходе совещания также было отмечено, что в некоторых районах и городах темпы работ в данном направлении низкие.

В результате мониторинга, проведенного в Жетысайском районе, выявлено 46 нарушений. Из них шесть касаются парков, 34 – стихийных свалок, 6 – дворов многоэтажных домов. Даны поручения устранить выявленные недостатки в недельный срок.

Отметим, через Telegram-чат-бот «Таза Қазақстан» от жителей поступило 2962 обращения. Из них 2791 исполнено, 171 – находится на стадии исполнения.

Пресс-служба акима Туркестанской области