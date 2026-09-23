В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 80% СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОТОВЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В Туркестанской области работы по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов находятся на постоянном контроле регионального штаба. К предстоящему отопительному сезону в области готовятся 1265 объектов образования, 737 объектов здравоохранения, 239 объектов культуры, 74 спортивных объекта, 9 объектов занятости и 737 многоэтажных жилых домов.

В настоящее время из 2332 объектов 1871 объект, или 80%, получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Аким области поручил обеспечить подготовку всех объектов в установленные сроки и своевременное получение паспортов готовности.

- Обеспечьте получение паспортов готовности учреждений в установленные сроки. Ремонтные работы на тепловых сетях необходимо полностью завершить до конца сентября. Нужно ускорить работу по обеспечению теплиц необходимым объемом угля. Также усильте обеспечение углем частных домохозяйств, - сказал Нурлхан Кушеров.

На совещании был заслушан доклад руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Токтара Усубалиева о ходе подготовки к отопительному сезону в регионе. По его словам, в городах Кентау, Туркестане и Сузакском районе ремонтные работы на тепловых сетях ведутся опережающими темпами. Вместо запланированных 22,05 км на сегодняшний день ремонтные работы проведены на 23,4 км тепловых сетей, показатель выполнения составил 106%.

Для обеспечения потребностей теплоэнергетических комплексов по области необходимо восемь тысяч тонн мазута. В связи с этим с ТОО «Кентау Жылу» и ГКП «Шолаккорган су» заключены договоры на поставку мазута. Необходимый объем мазута сформирован и будет доставлен до начала отопительного сезона.

В целом по области из необходимых к отопительному сезону 532,5 тысячи тонн угля обеспечено 167,3 тысячи тонн, или 31%. Это на 21,8 тысячи тонн больше по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, на складах 26 субъектов предпринимательства имеется около 60 тысяч тонн запаса угля.

Потребность объектов образования в угле составляет 73,4 тысячи тонн. Из них доставлено 71,6 тысячи тонн, или 98%. Для частных домохозяйств из необходимых 176,1 тысячи тонн угля доставлено 83 390 тонн, уровень обеспечения достиг 47%. Этот показатель увеличился на 19 390 тонн по сравнению с прошлой неделей.

Потребность теплиц к отопительному сезону составляет 271,2 тысячи тонн угля. На сегодня доставлено 18 тысяч тонн, или 7%. В связи с этим совместно с акиматами районов и городов поставлена задача провести разъяснительную работу среди владельцев теплиц и в срочном порядке доставить необходимый объем угля.

Работы по обеспечению бюджетных учреждений дизельным топливом выполнены полностью, показатель составил 100%.

В системе теплоснабжения по области работает один теплоэнергетический комплекс, 34 централизованные и 2210 автономных котельных бюджетных учреждений.

В Туркестанской области работы по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов продолжаются, ход работ будет находиться на постоянном контроле акима области.

Пресс-служба акима Туркестанской области