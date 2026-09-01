Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с новым председателем Попечительского совета Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, профессором, доктором Хюсейином Караманом. На встрече были обсуждены текущее состояние университета, работа в сфере образования и науки, а также направления дальнейшего развития учебного заведения.

Аким области отметил важность сотрудничества между братскими Казахстаном и Турцией в области образования и науки, а также подчеркнул, что университет имени Ходжи Ахмеда Ясави является стратегически важным учебным заведением для Туркестанского региона.

– Искренне поздравляю вас с назначением на ответственную и важную должность. Добро пожаловать в священный Туркестан! Вклад университета в развитие Туркестана огромен. Мы готовы поддержать инициативы по повышению качества образования, усилению научного потенциала, расширению международных связей и увеличению потенциала города Туркестана как центра образования и науки, – сказал Нуралхан Кушеров.

Доктор Хюсейин Караман выразил благодарность главе региона за гостеприимство.

– Рад встрече с вами в духовном центре тюркского мира. Значение этого учебного заведения важно не только для Туркестана, Казахстана и Турции, но и всего тюркского мира. Мы продолжим совместную работу по подготовке квалифицированных специалистов и объединению молодежи тюркского мира, – сказал он.

Ректор МКТУ имени Х. А. Ясави Жанар Темирбекова рассказала о текущем состоянии вуза, образовательном процессе, научно-исследовательской работе и планах на будущее.

В завершение встречи стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на дальнейшее развитие университета, а также укреплять связи между Казахстаном и Турцией в сферах образования, науки и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Пресс-служба акима Туркестанской области