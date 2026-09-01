ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТЬЮ

Ход подготовки к новому учебному году в Туркестанской области был всесторонне рассмотрен на расширенном аппаратном совещании под председательством акима области. На заседании обсуждались дорожная безопасность в регионе, стабильная работа общественного транспорта, меры безопасности вблизи школ и ход дорожно-строительных работ.

Аким области Нуралхан Кушеров поручил обеспечить работу всех ответственных служб в усиленном режиме в первые дни нового учебного года. Особое внимание уделено обеспечению бесперебойной работы общественного транспорта накануне 1 сентября и в первые дни учебного года, оперативному реагированию на заторы, эффективной организации дорожного движения и недопущению необоснованных перекрытий дорог.

Безопасность детей - главный приоритет. В связи с этим дано поручение усилить контроль за дорожным движением на прилегающих к школам территориях, обеспечить безопасность пешеходов и принять дополнительные меры безопасности на участках с интенсивным движением транспорта.

Ответственным управлениям, акиматам районов и городов, а также департаменту полиции Туркестанской области поручено держать ситуацию на дорогах на постоянном контроле и принимать оперативные и конкретные решения по возникающим вопросам.

В Туркестанской области обучается более 550 тысяч школьников. В регионе функционируют 1 106 школ. Это составляет 14% от всех 7 896 школ республики. В рамках модернизации образовательной инфраструктуры в 2024-2025 годах введены в эксплуатацию 29 «Школ будущего». Кроме того, за счет областного бюджета ведется строительство 13 объектов образования.

Согласно поручению Главы государства, 115 школ, нуждающихся в капитальном ремонте и модернизации, поэтапно проходят реновацию. В том числе в 2025 году планируется обновить 41 школу, в 2026 году – 38, в 2027 году – 36 школ. Эти работы направлены на создание для детей безопасной, комфортной и современной образовательной среды.

Таким образом, Туркестанская область начинает новый учебный год организованно, с высокой ответственностью и с приоритетом на безопасность детей и получение ими качественного образования.

Пресс-служба акима Туркестанской области