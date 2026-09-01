В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 9 НОВЫХ ШКОЛ И ПРИСТРОЕК

В Туркестанской области в День знаний введены в эксплуатацию новые школы. Одна из них открылась в Казыгуртском районе Туркестанской области. Аким области Нуралхан Кушеров принял участие в торжественном открытии нового здания общеобразовательной школы на 300 мест в селе Шарбулак и поздравил жителей.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич на августовском совещании в этом году поручил уделить особое внимание качественному образованию и безопасности детей. Сегодня в Казыгуртском регионе по просьбе жителей построена и сдана в эксплуатацию современная школа и решен вопрос со зданием учебного заведения в этом селе. В Туркестанской области более тысячи школ и свыше 550 тысяч учащихся. Мы будем продолжать поддерживать сферу образования. От всей души поздравляю всех вас с Днем знаний и открытием нового здания школы! - сказал Н. Кушеров.

Сельчан поздравили и руководитель департамента КНБ по Туркестанской области Болат Калмурзаев и председатель районного совета ветеранов Сейдулла Сенгирбаев.

Местные жители, родители и педагогическое сообщество выразили благодарность руководству области за поддержку сферы образования.

Общая стоимость новой школы – 1,9 млрд тенге. Объект трехэтажный. Здесь предусмотрены столовая на 300 мест, библиотека с читальным залом на 30 мест, спортзал, мастерские, медицинский кабинет, современные учебные классы. Школа полностью обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. В частности, объект подключен к системам электроснабжения, отопления и водоснабжения, проведена канализационная система.

Общая площадь земельного участка, на котором расположена школа, – 7 125 кв. метров, площадь здания – 4 353 кв. метра.

После церемонии открытия глава региона и жители осмотрели школу и ознакомились со зданием. Здесь созданы все условия для обучения школьников. Ученики Шарбулака встречают новый учебный год в новой школе.

Отметим, 14% всех образовательных учреждений страны приходится на Туркестанскую область. Сегодня в области работают 1 106 школ, 1 441 дошкольная организация, 43 колледжа, 42 учреждения дополнительного образования, 40 учреждений специального образования, четыре детских дома, три вечерние школы и два учебно-производственных комбината. В образовательных организациях обучается более 550 тысяч детей. То есть каждый седьмой школьник Казахстана является жителем Туркестанской области.

В связи с этим в области уделяется особое внимание развитию образовательной инфраструктуры. В 2024-2025 годах в регионе введены в эксплуатацию 29 «Школ будущего». Кроме того, за счет областного бюджета строятся 13 объектов образования, часть из них уже сдана.

А на 2027-2029 годы запланирован ввод еще 58 объектов образования с проектной мощностью 16 830 ученических мест. В их числе 40 новых школ и 18 пристроек. Эти проекты предусматривают строительство новых школ в трех населенных пунктах, где нет школ, а также решение проблем 15 саманных и 20 приспособленных школ.

В Туркестанской области в первый класс пошли более 50 тысяч детей.

Кроме того, по поручению Главы государства проводятся работы по реновации 115 школ, нуждающихся в капитальном ремонте и модернизации. Из них в 2025 году планируется обновить 41 школу, в 2026 году – 38, в 2027 году – 36 школ.

Пресс-служба акима Туркестанской области