ТУРКЕСТАН: В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ШКОЛУ НА 150 МЕСТ

В День знаний в селе Ынтымак Толебийского района ввели в эксплуатацию новую школу на 150 мест. В торжественном открытии учебного заведения приняли участие временно исполняющий обязанности акима района Багдатбек Жангазиев, депутат Туркестанского областного маслихата Дулат Абиш, коллектив школы, родители, учащиеся и жители села.

В ходе торжественного мероприятия Б. Жангазиев и Д. Назарбекулы поздравили учителей и учащихся с Днем знаний и выразили теплые пожелания сельчанам в связи с открытием новой школы.

Ранее школа в селе Ынтымак располагалась в старом здании. По просьбе сельчан и с целью создания благоприятных условий для учащихся для школы было построено новое здание.

Общая площадь школы составляет 2 705 квадратных метров. Стоимость проекта – 1 млрд 501,2 млн тенге. Учебное заведение оснащено в соответствии с современными требованиями. Здесь имеются учебные кабинеты, столовая, спортзал, футбольная и волейбольная площадки, детские игровые площадки.

Особое внимание уделено повышению интереса учащихся к труду. В школе есть специальные кабинеты технологии, а в дополнительном здании оборудованы столярная и слесарная мастерские, а также кабинеты по обучению шитью и кулинарии.

Отметим, депутат Туркестанского областного маслихата Дулат Абиш также оказал поддержку строительству нового здания школы и внес вклад в реализацию проекта. Строительные работы были выполнены ТОО «Ar Kua Group».

Пресс-служба акима Туркестанской области