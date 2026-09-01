ТУРКЕСТАН: В САУРАНСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ НА 300 МЕСТ

Сегодня в населенном пункте Абай Бабайкорганского сельского округа Сауранского района Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия новой общеобразовательной школы имени Абая на 300 мест.

В церемонии открытия учебного заведения приняли участие заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев, аким Сауранского района Максат Тангатаров, жители села, представители сферы образования, учителя и учащиеся.

На торжественном собрании замакима области поздравил собравшихся с началом нового учебного года и вручил символический ключ от нового учебного заведения.

– От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Как вам известно, Глава государства определил образование и будущее детей одним из главных приоритетов государственной политики и поручил создать благоприятные условия для обучения и всестороннего развития каждого школьника. В этом направлении в стране обновляется образовательная инфраструктура, возводятся школы. Это важные инвестиции в будущие поколения. Сегодня более 1 100 из почти восьми тысяч школ Казахстана расположены в Туркестанской области. В нашем регионе обучается свыше 550 тысяч учащихся. Ежегодный рост числа школьников усиливает потребность в новых школах и дополнительных учебных местах. И вот сегодня вводится в эксплуатацию новое здание общеобразовательной школы имени Абая. В связи с ростом численности населения увеличение числа объектов образования – требование времени. Поэтому открытие новой школы – важный шаг, который создаст для детей комфортную среду и даст возможность получать качественное образование. Пусть открытие нового учебного заведения будет во благо! Будущее нашей страны – в руках образованного поколения. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, учителям – творческих успехов, а ученикам – ярких достижений! – сказал Е. Дауылбаев.

Трехэтажное здание, построенное по заказу управления строительства Туркестанской области в соответствии с современными требованиями, рассчитано на 300 учащихся. В учебном заведении предусмотрены столовая на 70 мест, библиотека с читальным залом на 40 мест, спортивный и актовый залы, мастерские, медицинский кабинет и учебные классы. Кроме того, объект обеспечен системами электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Площадь земельного участка – 6 275 квадратных метров, полезная площадь здания – 4 174 квадратных метра. Строительные работы начались в марте 2025 года и были завершены в августе текущего года.

Открытие школы создаст благоприятные условия для получения сельскими детьми качественного образования и позволит развивать образовательную инфраструктуру. Учащиеся будут обучаться в новых, комфортных и современных учебных кабинетах, а также получат возможность развивать свою спортивную и творческую деятельность.

В ходе церемонии гости осмотрели учебные классы и ознакомились с материально-технической базой учебного заведения.

Отметим, в 64 учебных заведениях Сауранского района обучается около 25 тысяч школьников. А в этом году порог школы впервые переступили 2 333 первоклассника.

Пресс-служба акима Туркестанской области