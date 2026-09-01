Накануне Дня знаний в общеобразовательной школе имени Бокейхана Сайрамского района новый учебный год начался с приятной новости. Введен в эксплуатацию новый учебный корпус школы на 300 мест, а также столовая, мастерские и спортивный зал.

По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в регионе ведется системная работа по улучшению образовательной инфраструктуры, снижению дефицита ученических мест в школах и созданию благоприятных условий для получения детьми качественного образования. Открытие нового учебного корпуса школы Бокейхана – один из конкретных результатов этой работы.

В церемонии открытия нового объекта принял участие аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев, который поздравил учителей и учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года.

Ранее в школе число учащихся превышало 1 100 человек. Рост числа школьников усилил дефицит ученических мест и сделал актуальной проблему трехсменного обучения. Кроме того, в старом учебном корпусе отсутствовали столовая, библиотека и специальные помещения для педагогов, что создавало ряд неудобств при организации образовательного процесса.

Для решения этой проблемы в 2025 году на территории школы началось строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест. В результате сегодня в эксплуатацию введен новый учебный корпус с необходимыми условиями. Ввод в эксплуатацию нового здания вместе со столовой, мастерскими и спортивным залом значительно расширил материально-технические возможности школы.

На сегодняшний день в общеобразовательной школе имени Бокейхана обучаются 976 учащихся, работает 130 педагогов. Запуск нового корпуса позволит эффективно организовать учебный процесс и создать для учеников и учителей комфортную среду, соответствующую современным требованиям.

Отметим, в этом году в Сайрамском районе порог школы впервые переступили более шести тысяч первоклассников. В районе будут продолжены работы по улучшению инфраструктуры объектов образования, поэтапному решению проблемы дефицита мест и формированию благоприятной образовательной среды для учащихся.

Пресс-служба акима Туркестанской области