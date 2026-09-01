ДЕНЬ ЗНАНИЙ: В КЕНТАУ ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ДАЛИ ПЕРВОКЛАССНИКИ-БЛИЗНЕЦЫ

В городе Кентау в честь начала нового учебного года во всех образовательных организациях прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Одно из праздничных мероприятий состоялось в общеобразовательной школе №19 имени А. Молдагуловой. В нем принял участие аким города Кентау Жандос Тасов.

Глава города поздравил учителей, учащихся и родителей с началом нового учебного года и пожелал молодому поколению качественного образования и ярких достижений.

– Образование – это ясное отражение будущего страны. А стремящаяся к знаниям молодежь – самое большое богатство нашего Кентау. Кентауские школьники проявляют свои способности в учебе, науке, искусстве, спорте и различных творческих направлениях, поднимая имидж нашего города на республиканском и международном уровнях. Каждая победа наших учеников на олимпиадах и в научных проектах, предметных конкурсах и интеллектуальных состязаниях – это результат труда учителей, поддержки родителей и стремления самих детей, – сказал аким города.

Он поблагодарил педагогов за труд в деле качественного обучения и воспитания подрастающего поколения и призвал учащихся стремиться к знаниям.

Особым моментом торжественного мероприятия стало то, что первый звонок нового учебного года дали первоклассники-близнецы Алпамыс и Ясина Пернебек.

На празднике ученики исполнили песни, посвященные Дню знаний, прочитали стихи и подарили учителям и родителям праздничное настроение.

В завершение мероприятия аким города посетил школьные классы и пообщался с учениками. Он выразил уверенность, что в новом учебном году юные кентаусцы покорят новые вершины и будут и дальше прославлять город.

Отметим, в новом учебном году в 31 школе города Кентау будут обучаться 21 683 учащихся. В сфере образования трудятся 2 197 учителей. В этом году порог школы впервые переступили 2 010 первоклассников.

Пресс-служба акима Туркестанской области