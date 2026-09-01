В ТУРКЕСТАНЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ШКОЛЫ №14 ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ

1 сентября, в День знаний, в городе Туркестане ввели в эксплуатацию новый учебный корпус общеобразовательной школы №14 имени Казыбек би на 540 мест. Аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы принял участие в торжественной линейке и вместе с учащимися встретил новый учебный год. Он отметил, что развитие сферы образования, обновление школьной инфраструктуры и создание благоприятных условий для учеников – это важные инвестиции в будущее страны. Также аким города пожелал педагогам профессиональных успехов и качественного обучения, а ученикам – высоких результатов на пути к знаниям.

Первое здание школы №14 имени Казыбек би было построено в 2000 году методом "асар". За более чем 25 лет в учебном заведении образование получили тысячи школьников. В последние годы в связи с ростом числа учащихся в школе более чем до 500 человек возникла необходимость обновления инфраструктуры школы для создания комфортных условий обучающимся и организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями. В связи с этим из городского бюджета были выделены средства, и строительство нового школьного здания началось в 2024 году. Строительные работы полностью завершены, и к новому учебному году введен в эксплуатацию новый учебный корпус на 540 мест.

В новом здании предусмотрены специализированные кабинеты для предметов химии, биологии и физики, ИКТ-кабинет, современная библиотека и спортивный зал. Столовая позволяет одновременно обеспечить горячим питанием 100 учащихся.

В целом, в новом учебном году в 84 школах Туркестана обучается более 61 тысячи школьников. Из них 5 505 детей впервые переступили школьный порог.

Пресс-служба акима Туркестанской области