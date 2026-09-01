Сегодня в селе Караагашты Майлыкентского сельского округа Тюлькубасского района ввели в эксплуатацию новое современное дополнительное здание на 150 мест общеобразовательной школы имени Дауана. В торжественном мероприятии приняли участие аким района Аскар Естибаев, ветераны сферы образования, аксакалы села, педагогический коллектив, родители и жители.

Аким района поздравил учителей и учащихся с Днем знаний и остановился на важности вопросов образования и воспитания.

– Образование не ограничивается только предметными знаниями. Главная задача школы – воспитать образованного, уважающего закон, ответственного гражданина. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, быть учителем, воспитывать подрастающее поколение – это священная миссия. Поэтому знания и воспитание сегодняшних учеников – это облик Казахстана завтрашнего дня, – сказал А. Естибаев.

Аким района отметил новые задачи, стоящие сегодня перед сферой образования, и подчеркнул важность внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

На торжественном собрании аким района вручил директору школы ключи от нового здания и вместе с аксакалами перерезал символическую ленту. Прозвенел первый звонок, и первоклассники впервые переступили порог школы по красной дорожке. В новом учебном году в 1-й класс принят 31 ученик.

История школы имени Дауана уходит корнями в прошлое. Учебное заведение было открыто в 1927 году, основное здание введено в эксплуатацию в 1977 году. Школа с почти вековой историей выпустила множество учеников, которые вносят свой вклад в развитие страны.

Высоки и достижения педагогического коллектива. В 2025-2026 учебном году школу окончили 19 учащихся. Из них трое стали обладателями знака «Алтын белгі», один выпускник получил аттестат с отличием. 11 выпускников получили государственный грант, двое – ректорский грант.

Сейчас в школе работают 46 педагогов. В новом учебном году учебное заведение открывает новые возможности и продолжит давать ученикам качественное образование и нравственное воспитание.

Пресс-служба акима Туркестанской области