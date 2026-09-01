ТУРКЕСТАН: В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЖЕТЫСАЕ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ШКОЛА

Сегодня во всех регионах нашей страны праздник День знаний отмечается с особой торжественностью. Праздничное мероприятие на высоком уровне было организовано и в Жетысайском районе, где состоялась церемония открытия новой школы.

В населенном пункте Алтын кемер Абайского сельского округа прошла церемония открытия школы на 200 мест, построенной в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и оптимизации сферы образования. В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков, аким Жетысайского района Серик Мамытов, председатель районного маслихата Медет Касымов, председатель Жетысайского районного филиала партии «Әділет» Аскар Кайназаров, жители села и представители интеллигенции. Они поздравили учителей и учащихся с двойной радостью – началом учебного года и открытием новой школы.

Дети села, которые ранее учились в старом приспособленном здании, построенном еще в советское время, теперь будут получать образование в просторном, полностью оборудованном здании, отвечающем современным требованиям. Здесь предусмотрены современные мастерские для учителей и учеников, библиотека, столовая, спортивный и медицинский кабинеты, система видеонаблюдения. В учебном заведении, которое позволит повысить процент учителей высшей и первой категории, а также квалификацию педагогических работников, особое внимание будет уделено раскрытию творческого потенциала учащихся, повышению цифровой грамотности и созданию безопасной и комфортной среды.

– Масштабные проекты в сфере образования, реализуемые по инициативе нашего Президента, возлагают на каждого из нас большую ответственность. Ведь в эпоху технологий, развивающихся с невиданной скоростью, сельские дети также не должны оставаться в стороне от знаний и науки. Они должны своевременно осваивать проводимые реформы и становиться патриотами, что позволит им в будущем неустанно трудиться на благо страны. В этом велика ответственность педагогического сообщества, – сказал Нурбол Турашбеков, поздравив общественность с началом нового учебного года и пожелав успехов.

Отметим, согласно поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова по обеспечению безопасных и комфортных условий для обучения учащихся и работы учителей, ведется строительство школы №57 «Сарыарка». В двух школах проводится реновация, в семи школах – текущий ремонт, работы близятся к завершению.

Пресс-служба акима Туркестанской области