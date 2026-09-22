Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел в формате Zoom встречу с представителями общественного фонда «Қазақстан халқына», на которой обсудили социальные проекты, реализуемые в регионе. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дополнительного образования сельских детей и развития современной образовательной инфраструктуры.

- Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил в качестве главного приоритета развитие человеческого капитала и создание условий для качественного образования подрастающего поколения. Проект «Созидательное поколение: развитие дополнительного образования в Туркестанской области», который сегодня выносится на ваше рассмотрение, - это уникальная инициатива, созвучная стратегическому курсу нашего Президента, - сказал Н. Кушеров.

Глава региона от имени жителей Туркестанской области выразил благодарность общественному фонду «Қазақстан халқына» за поддержку, оказываемую сфере образования, особенно в обеспечении качественного и современного образования для сельских детей.

В рамках проекта со стороны фонда «Қазақстан халқына» предусматривается выделение средств на обеспечение необходимым оборудованием центров развития нового поколения, строящихся в области.

Туркестанская область - регион с высоким демографическим ростом и большим количеством детей. Около 38% населения области составляют дети, при этом 75% жителей проживают в сельской местности. В связи с этим важно повысить доступность для сельских детей дополнительного образования, современных творческих кружков и освоения новых технологий.

В этом направлении акиматом области ведется системная работа. За счет средств местного бюджета в Сарыагашском и Жетысайском районах строятся четыре центра развития нового поколения на 600 мест, а в Мактааральском и Келесском районах - на 300 мест. Завершение строительства объектов планируется до конца текущего года.

Председатель Попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» Бану Нургазиева и члены совета поддержали инициативу и выразили уверенность в том, что работа, направленная на развитие человеческого капитала региона, даст свои плоды.

Пресс-служба акима Туркестанской области