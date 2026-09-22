ТУРКЕСТАН-ХУБЭЙ: РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС НА УРОВНЕ ГОРОДОВ

В городе Ухань Китайской Народной Республики проходит «Диалог мэров городов мира – Ухань» и международная конференция по сотрудничеству городов-побратимов города Ухань. В международной встрече принимают участие мэры 24 городов из 22 стран пяти континентов и более 80 официальных делегатов. Среди них – представители Казахстана, Великобритании, Венгрии, Испании, Румынии, Германии, Мьянмы, Пакистана, Таиланда, США, Бразилии, Южно-Африканской Республики и других государств.

По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в международной конференции участвуют аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы, руководители отделов, ответственных за сферы архитектуры и градостроительства, поддержки предпринимательства и туризма. На встрече был презентован потенциал и возможности развития города Туркестана.

В рамках мероприятия подписан меморандум об установлении побратимских и дружественных отношений между городами Туркестаном и Ухань. Документ направлен на укрепление прямых связей между двумя городами, формирование прочной основы для взаимного сотрудничества в сферах торгово-экономики, инвестиций, промышленной кооперации, образования и науки, инноваций, культуры и туризма, а также современного градостроительства и городского управления.

Данный меморандум является закономерным продолжением межрегиональной связи, сложившейся между Туркестанской областью и провинцией Хубэй. В июне 2025 года в рамках второго саммита «Китай – Центральная Азия» было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Туркестанской областью и провинцией Хубэй. Таким образом, сотрудничество, ранее сформированное на уровне регионов, переходит на новый этап и будет и дальше развиваться через прямые связи между городами Туркестаном и Ухань.

Установление прямых дружественных связей дает дополнительную возможность для развития практического сотрудничества с одним из крупных экономических и технологических центров в центральной части Китая. С учетом сложившихся межрегиональных связей между Туркестанской областью и провинцией Хубэй новый формат сотрудничества открывает путь к расширению взаимодействия на основе принципов «регион – регион» и «город – город».

В ходе визита делегация Туркестана знакомится с работой ряда ведущих производственных предприятий в Ухане, изучает их производственный и технологический потенциал. Кроме того, делегаты встречаются и проводят переговоры с рядом ведущих компаний провинции Хубэй. В частности, обсуждаются перспективы сотрудничества с компаниями в сфере импортной и экспортной торговли, международной логистики, обслуживания иностранных партнеров и туризма, а также с предприятиями в сферах очистки муниципальных сточных вод, управления отходами, культурно-индустриальных проектов и международных спортивных мероприятий.

В ходе рабочей поездки в Китай аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы встретился с председателем ассоциации, ответственной за взаимодействие между провинцией Хубэй и Туркестанской областью, Хуан Лисяо. В состав ассоциации входит более 10 тысяч производственных компаний Китая. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития сложившихся связей между регионами на уровне городов, расширения деловых и инвестиционных связей, а также реализации совместных проектов.

Ухань – один из крупных экономических, производственных и технологических центров в центральной части Китая. В этой связи данная связь для Туркестана открывает новые возможности в направлениях привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и управленческого опыта, расширения предпринимательства и промышленной кооперации, развития образования, туризма и культурных связей.

Пресс-служба акима Туркестанской области