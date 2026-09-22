По поручению акима Туркестанской области делегация Сауранского района посетила с рабочей поездкой Китайскую Народную Республику. В ходе поездки в городе Сауан был проведен ряд встреч, направленных на развитие взаимных связей и сотрудничества.

Кроме того, делегация района приняла участие в международном форуме «Синьцзян – Тарбагатай – Бакты», прошедшем на территории Тарбагатая, и провела переговоры по укреплению международного партнерства и установлению новых деловых связей.

В ходе форума был презентован социально-экономический и инвестиционный потенциал Сауранского района, обсуждены возможности сотрудничества в сферах производства и сельского хозяйства.

По итогам встреч проведены переговоры по ряду перспективных направлений. В частности, планируется реализация совместных проектов в сферах производства полимерных покрывных материалов, выпуска удобрений, необходимых для сельского хозяйства, развития животноводства и переработки хлопка.

Стороны рассмотрели пути реализации инвестиционных проектов, налаживания производственной кооперации, обмена опытом и развития взаимовыгодного партнерства.

Для делегации Туркестанской области данная рабочая поездка стала важным шагом, направленным на расширение международных деловых связей, конкретизацию направлений привлечения инвестиций и повышение производственного потенциала района.

В ближайшее время в целях дальнейшего продолжения переговоров планируется визит китайской делегации в Туркестанскую область. В ходе визита будут конкретизированы новые совместные проекты и определены конкретные направления взаимного сотрудничества.

Пресс-служба акима Туркестанской области