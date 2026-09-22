СТУДЕНТЫ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИЕХАЛИ В ТУРКЕСТАН ИЗУЧАТЬ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави стартовала двухнедельная программа изучения казахского языка для студентов Оксфордского университета Великобритании.

Проект реализуется в рамках сотрудничества между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, колледжем Вольфсона Оксфордского университета, Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмета Ясави и Институтом языкознания имени Ахмета Байтурсынулы.

Цель программы — познакомить иностранных студентов с основами казахского языка, развить у них навыки разговорной речи, а также расширить их знания об истории, культуре, литературе, искусстве и национальных ценностях Казахстана.

Эта инициатива стала практическим продолжением проекта Oxford Birsöz, направленного на включение казахского языка в образовательные программы Великобритании. Впервые о проекте рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек в интервью от 2 ноября 2024 года, отметив важность сотрудничества между Казахстаном и Оксфордским университетом.

Сегодня проект успешно реализуется: иностранные студенты специально приехали в Туркестан, чтобы изучать казахский язык. В течение программы они освоят основные грамматические конструкции, пополнят словарный запас и будут практиковать разговорную речь в повседневных ситуациях. Занятия проводят квалифицированные преподаватели Университета Ахмета Ясави с применением современных методик обучения.

В разработке научно-методического содержания программы приняли участие учёные Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы. Специалисты предложили учебно-методические и лингводидактические подходы, предназначенные для поэтапного обучения иностранных студентов казахскому языку.

Свой вклад в реализацию международного проекта внесли и выпускники программы «Болашак». Установленные ими академические связи с Оксфордским университетом способствовали развитию этого сотрудничества.

Помимо языковых занятий, для иностранных студентов будут организованы лекции, культурно-просветительские встречи и практические мероприятия, знакомящие с историческим и культурным наследием Казахстана. Участники программы узнают больше о казахских национальных традициях, ремёслах и кухне.

Также запланированы познавательные поездки в Туркестан, Шымкент и Тараз. Участники посетят историко-культурные памятники, сакральные места и архитектурные достопримечательности этих городов.

Кроме того, студенты примут участие в III Международном симпозиуме «Казахский язык — язык науки: научная трансформация в эпоху Digital Qazaqstan», который состоится 28–29 сентября 2026 года в Университете Ахмета Ясави.

Проект будет способствовать популяризации казахского языка среди зарубежной аудитории, а также укреплению образовательного, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.