В ТУРКЕСТАНЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА РЕМЕСЛЕННИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

В Туркестанской области планируется проведение ряда международных мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма. Сегодня на пресс-конференции в Астане заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев поделился планами о предстоящей в регионе международной ярмарке ремесленников и фестивале казахской песни.

26-28 сентября в городе Туркестане пройдет международная ярмарка ремесленников и экопродукции Turkistan Brand Craft Fair 2026. Основная цель - формирование новой международной платформы, объединяющей на одной площадке ремесленничество, предпринимательство, туризм, креативную индустрию и международное сотрудничество.

Планируется, что в ярмарке примет участие около 200 мастеров со всех регионов Казахстана и зарубежных стран. Они представят изделия из керамики, дерева, кожи, металла, войлока и текстиля, национальную и дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, авторские сувениры, натуральную и экологическую продукцию.

В рамках ярмарки ремесленников 25-27 сентября в туристическом комплексе «Караван-сарай» состоится VII Международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan-2026».

- Культурный проект, пропагандирующий казахские песни и лучшие произведения казахстанских авторов на международном уровне, в этом году будет организован в седьмой раз. В фестивале примут участие артисты из 20 стран - Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Тывы, Грузии, Армении, Мексики, Марокко, Кубы, Гвинеи, Карачаевской Республики, Башкортостана и Бразилии выступят в Туркестане, - сказал замакима.

В рамках фестиваля 25 сентября состоится масштабный гала-концерт «Мелодии Шелкового пути» с участием всемирно известных артистов. А 26 сентября вниманию зрителей будет представлен один из особенных этапов - программа «Звездная пара». В этот день состоится торжественная церемония открытия фестиваля, зарубежные участники вместе с известными казахстанскими мастерами искусств исполнят казахские песни и современные хиты. 27 сентября стартует этап фестиваля «Казахская песня». Участники исполнят казахские народные песни, произведения казахских композиторов.

Кроме того, 26 сентября состоится Business Tourism Trend Forum. Здесь на одной площадке встретятся производители, туроператоры, предприниматели, покупатели, дистрибьюторы и потенциальные партнеры.

Отметим, особенностью ярмарки этого года является приглашение на площадку Туркестана финалистов республиканского проекта «Одно село – один продукт» совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Эта инициатива позволит малым производителям из сельской местности представить свою продукцию широкой аудитории и наладить связи с туристами и представителями бизнеса.

Пресс-служба акима Туркестанской области