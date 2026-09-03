Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось расширенное совещание по вопросам водоснабжения. На встрече обсудили текущее состояние водопроводных систем в регионе, обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, модернизацию инфраструктуры и эффективную организацию работы предприятий отрасли.

Сегодня в Туркестанской области услуги водоснабжения оказываются в 801 населенном пункте. Из них в 638 населенных пунктах услуги предоставляют государственные коммунальные предприятия, подведомственные районным и городским акиматам, в 105 - филиал РГП «Казводхоз» «Югводоканал», в 50 - частные организации. Жители восьми отдаленных населенных пунктов обеспечиваются питьевой водой через действующие скважины и колодцы.

В целях повышения качества услуг в отрасли предложено объединить водоснабжающие предприятия области в единую систему. Новая система управления позволит централизовать работу в сфере водоснабжения и расширить возможности предприятий. В частности, планируется объединить 16 предприятий в единую систему, сформировать единую тарифную политику, реализовать инвестиционные программы, модернизировать водопроводные сети, систематизировать работы по цифровизации и автоматизации. Также появятся дополнительные возможности для привлечения инвестиций и квалифицированных специалистов в отрасль.

Подготовительная работа в этом направлении уже ведется. ТОО «СЕСТ Инжиниринг» проводит анализ технического и финансового состояния водоснабжающих предприятий. В настоящее время изучается состояние предприятий в городе Арыс, Казыгуртском, Ордабасинском, Сарыагашском, Тюлькубасском и Шардаринском районах.

Аким области отметил необходимость системного решения проблем в отрасли и в первую очередь повышения качества услуг для населения. Должна быть проведена конкретная работа по обеспечению бесперебойной работы водопроводных сетей, предотвращению аварийных ситуаций, обновлению изношенной инфраструктуры и повышению эффективности водоснабжающих предприятий.

По итогам совещания дано поручение продолжить работу по поэтапному объединению водоснабжающих предприятий, передаче имущества в областную коммунальную собственность и внедрению новой модели управления.

Пресс-служба акима Туркестанской области