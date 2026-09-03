В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось расширенное совещание по вопросам водоснабжения. На встрече обсудили текущее состояние водопроводных систем в регионе, обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, модернизацию инфраструктуры и эффективную организацию работы предприятий отрасли.
Сегодня в Туркестанской области услуги водоснабжения оказываются в 801 населенном пункте. Из них в 638 населенных пунктах услуги предоставляют государственные коммунальные предприятия, подведомственные районным и городским акиматам, в 105 - филиал РГП «Казводхоз» «Югводоканал», в 50 - частные организации. Жители восьми отдаленных населенных пунктов обеспечиваются питьевой водой через действующие скважины и колодцы.
В целях повышения качества услуг в отрасли предложено объединить водоснабжающие предприятия области в единую систему. Новая система управления позволит централизовать работу в сфере водоснабжения и расширить возможности предприятий. В частности, планируется объединить 16 предприятий в единую систему, сформировать единую тарифную политику, реализовать инвестиционные программы, модернизировать водопроводные сети, систематизировать работы по цифровизации и автоматизации. Также появятся дополнительные возможности для привлечения инвестиций и квалифицированных специалистов в отрасль.
Подготовительная работа в этом направлении уже ведется. ТОО «СЕСТ Инжиниринг» проводит анализ технического и финансового состояния водоснабжающих предприятий. В настоящее время изучается состояние предприятий в городе Арыс, Казыгуртском, Ордабасинском, Сарыагашском, Тюлькубасском и Шардаринском районах.
Аким области отметил необходимость системного решения проблем в отрасли и в первую очередь повышения качества услуг для населения. Должна быть проведена конкретная работа по обеспечению бесперебойной работы водопроводных сетей, предотвращению аварийных ситуаций, обновлению изношенной инфраструктуры и повышению эффективности водоснабжающих предприятий.
По итогам совещания дано поручение продолжить работу по поэтапному объединению водоснабжающих предприятий, передаче имущества в областную коммунальную собственность и внедрению новой модели управления.
Пресс-служба акима Туркестанской области