В Тюлькубасском районе Туркестанской области прошла научная конференция «Личность нации Турар Рыскулов и жемчужина века «Аксу-Жабаглы», посвященная 100-летнему юбилею государственного природного заповедника «Аксу-Жабаглы» – первого государственного природного заповедника в Казахстане и Средней Азии. В знаменательном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, ректоры высших учебных заведений, ученые, педагоги, экологи, сотрудники заповедника. Модератором научной конференции выступил доктор педагогических наук, профессор Махметгали Сарыбеков.

На конференции были широко обсуждены поучительное наследие Турара Рыскулова, история создания заповедника «Аксу-Жабаглы» с вековой историей, его природный потенциал, научно-исследовательские направления и достижения. Также особое внимание было уделено вопросам сохранения природного наследия заповедника и повышения его научного потенциала, широкой популяризации его исторической и экологической ценности, формирования у подрастающего поколения ответственности к природе.

Выступая на собрании, аким области поздравил участников конференции со 100-летним юбилеем заповедника и отметил важность работы по охране природного наследия и формированию экологической культуры.

– Сегодняшняя встреча имеет особую историческую и познавательную значимость. Потому что мы собрались не только для того, чтобы почтить вековую летопись первого природного заповедника в Центральной Азии, но и для того, чтобы возродить примерный путь деятелей Алаша, заложивших его основу. Ровно век назад, в 1926 году, решение о создании этого заповедника на государственном уровне принял и реализовал Турар Рыскулов. Так началась новая эра системной охраны природы на казахской земле. Аксу-Жабаглы – это не просто заповедник, это живая летопись природы, наследие, передаваемое из поколения в поколение. На стыке веков это место сохранило свой первозданный облик и стало важным центром научных исследований. В 2015 году «Аксу-Жабаглы» получил статус биосферного резервата в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Это важная веха, подтверждающая природную ценность заповедника на международном уровне. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил охрану природных ресурсов и биоразнообразия в качестве одного из главных стратегических направлений государственной политики. Этот принцип нашел отражение и в новой Конституции, и охрана природы и формирование экологической культуры стали незыблемой обязанностью каждого гражданина. Это исторический шаг, сделавший охрану природы общей ответственностью всего общества. Цель программы «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Президента, – содержать природу в чистоте и сделать экологическую культуру национальным навыком. Вековая история и сегодняшнее дыхание «Аксу-Жабаглы» полностью созвучны этим общенациональным ценностям. Сегодня перед Туркестанской областью стоит задача, наряду с историко-духовными ценностями, вывести на новый уровень экологический и научный туризм. При наличии такого бесценного природного сокровища, как «Аксу-Жабаглы», наш потенциал в этой сфере очень высок. Поэтому пусть вековая история заповедника продолжается, а его природное богатство живет вечно! Желаю успешной работы конференции, – сказал глава региона.

В ходе конференции с докладами выступили президент Союза ученых Казахстана, лауреат Государственной премии РК, академик, тураровед Оразалы Сабден, тураровед, член Союза писателей Казахстана, ученый-исследователь Казыбек Мухтар, тураровед, журналист, член Союза журналистов Казахстана Жапек Мейрамхан, кандидат филологических и исторических наук, декан факультета «История и педагогика» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Курмангали Оразбаев. Ученые остановились на историческом значении заповедника в деле охраны природы в Казахстане и Центральной Азии, поделились научными суждениями по вопросам сохранения его уникальной экосистемы, изучения биоразнообразия и передачи природного наследия будущим поколениям.

Кроме того, в прениях выступили государственные и общественные деятели Орынбай Рахманбердиев и Дархан Кыдырали, которые выразили свои мнения по теме конференции.

На встрече была дана всесторонняя научная оценка вековой истории государственного природного заповедника «Аксу-Жабаглы», включенного в список заповедников всемирного ЮНЕСКО, его научно-исследовательской работе и роли в сохранении природной экосистемы.

Юбилейная конференция, переплетая поучительное наследие исторической личности Турара Рыскулова и природную ценность заповедника «Аксу-Жабаглы» с вековой историей, стала содержательной научной площадкой, определившей взаимосвязь науки, истории и охраны природы.

Пресс-служба акима Туркестанской области