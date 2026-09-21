Туркестан примет исполнителей из 20 стран мира, которые исполнят казахские песни

С 25 по 27 сентября в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане пройдет VII Международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan–2026». Это крупный культурный проект, направленный на популяризацию казахской музыки и лучших произведений казахстанских авторов на международном уровне, а также знакомство мировой аудитории с историко-культурным обликом Туркестана. В этом году фестиваль состоится в седьмой раз. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев.

«В мероприятии примут участие исполнители из 20 стран – Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Тывы, Грузии, Армении, Мексики, Марокко, Кубы, Гвинеи, Карачаевской Республики, Башкортостана и Бразилии», – сообщил спикер.

Главная особенность фестиваля – исполнение казахских песен зарубежными артистами. Проект направлен на продвижение казахской музыки и произведений казахстанских авторов на международном уровне.

25 сентября в рамках фестиваля состоится масштабный гала-концерт «Zhibek zholy әуендері» с участием известных исполнителей из тюркоязычных стран. 26 сентября зрителям представят программу «Жұлдызды жұп». В этот день состоится торжественное открытие фестиваля, а зарубежные участники совместно с известными казахстанскими артистами исполнят казахские песни и современные хиты. 27 сентября пройдет этап фестиваля «Қазақ әні». Участники исполнят казахские народные песни и произведения казахстанских композиторов.