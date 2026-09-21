В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ЗАПОВЕДНИКА «АКСУ-ЖАБАГЛЫ»

В Тюлькубасском районе Туркестанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Государственного природного заповедника «Аксу-Жабаглы». В юбилее уникального заповедника, внесшего особый вклад в становление дела охраны природного наследия в Казахстане, приняли участие защитники природы, ученые, общественные деятели и представители различных сфер.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил общественность со 100-летним юбилеем заповедника.

– От всей души поздравляю всех вас со 100-летним юбилеем заповедника «Аксу-Жабаглы», ставшего гордостью казахстанцев! Это важное событие не только для Туркестанского региона, но и всей нашей страны. Ведь «Аксу-Жабаглы» – первый государственный природный заповедник, созданный в Казахстане и Центральной Азии. На протяжении века он стал большой школой охраны природы и формирования науки и экологической культуры. Сегодня мы с большим уважением отмечаем заслуги государственного деятеля Турара Рыскулова, который в те годы непосредственно повлиял на вопрос сохранения и расширения территории заповедника. Сегодня на территории Аксу-Жабаглы площадью более 131 тысячи гектаров сохраняется неповторимое богатство природы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачи по охране окружающей среды, сохранению природного наследия и формированию экологической культуры. В рамках этих задач в нашем регионе ведется работа по усилению экологического просвещения, популяризации природного наследия и совершенствованию инфраструктуры экотуризма. Знать цену земле и воде, охранять растительный и животный мир, сохранять природный баланс – общая задача для всех нас. Давайте хранить природное богатство заповедника как зеницу ока и передадим его будущим поколениям! – сказал Нуралхан Кушеров и наградил граждан, внесших вклад в охрану окружающей среды, сохранение природного наследия и чествование вековой истории заповедника «Аксу-Жабаглы».

На собрании выступил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Данияр Тургамбаев.

Своими мыслями также поделились государственный и общественный деятель Зауытбек Турысбеков, председатель областного маслихата Нуралы Абишов, член Национального комитета Казахстана по Всемирному наследию ЮНЕСКО, эксперт Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО по природному наследию Елина Мальцева.

Торжественное мероприятие было украшено концертной программой творческих коллективов и певцов нашей области.

Отметим, в заповеднике «Аксу-Жабаглы» встречаются 52 вида млекопитающих, 299 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных и 1 312 видов высших растений. Среди них 41 вид растений, занесенных в Красную книгу Казахстана. Аксуское ущелье, горные озера, ледники и особые ландшафты еще больше повышают природную ценность этого края. Международное признание заповедника – это также плод огромного труда ученых и егерей, трудившихся на протяжении века. На 27-й сессии Международного координационного совета заповедник был включен в сеть Всемирных биосферных резерватов ЮНЕСКО. А 17 июля 2016 года трансграничная природная территория «Западный Тянь-Шань», где расположен заповедник Аксу-Жабаглы, была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и ее всемирная природная ценность была признана на международном уровне.

Пресс-служба акима Туркестанской области