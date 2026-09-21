В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ЯРМАРКА «ДАЛА ДӘМІ»

В Туркестанской области прошла общенациональная ярмарочная акция «Дала дәмі». Основная цель мероприятия – обеспечение населения качественными продуктами питания по доступным ценам и содействие стабилизации цен на социально значимые товары.

В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители и предприниматели региона, которые предложили мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты и другие товары повседневного спроса по ценам ниже рыночных.

В ходе ярмарки жители смогли приобрести необходимые продукты по выгодным ценам и познакомиться с продукцией отечественных производителей.

Отметим, работа по обеспечению населения Туркестанской области социально значимыми продовольственными товарами и стабилизации цен будет продолжена и в дальнейшем.

Пресс-служба акима Туркестанской области