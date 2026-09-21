В ШАРДАРИНСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЧИСТОТЫ ПРОШЁЛ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СУББОТНИК

В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» в Шардаринском районе организован общенародный субботник, направленный на поддержание санитарной чистоты, благоустройство населённых пунктов и улучшение состояния общественных территорий.

В субботнике приняли участие заместители акима Шардаринского района Төребеков Бейсенбай Тасболатулы и Каратунов Еркебулан Абдугафурович, руководитель аппарата акима района Ильясов Сержан Абдухарович, председатель Шардаринского районного совета ветеранов Токсанбай Бердибеков, сельские аксакалы, сотрудники учреждений и жители населённых пунктов. Всего в мероприятии приняли участие около 1000 человек.

В ходе субботника были очищены улицы, дворы, общественные места и прилегающие к ним территории, собрано бытовое и другое скопившееся мусорное содержимое.

Для проведения работ было задействовано около 10 единиц специальной техники – грузовые автомобили, тракторы, погрузчики и другая коммунальная техника. По предварительным данным, на специальные места вывезено около 60–70 тонн отходов.

Кроме того, проведены работы по наведению порядка на территориях общественных мест, сбору мусора, санитарной очистке территорий и улучшению внешнего вида населённых пунктов.

Активное участие представителей старшего поколения, сельских аксакалов и молодёжи показало, что сохранение чистоты является общей ответственностью. Совместная работа стала возможностью проявить заботу о родном крае конкретными делами.

Основная цель субботника – сохранение чистоты окружающей среды, улучшение санитарного состояния общественных мест, благоустройство населённых пунктов и формирование культуры чистоты среди населения.

Работа в рамках инициативы «Таза Қазақстан» не ограничивается однодневной акцией и будет продолжена на постоянной основе по всему району. Ведь чистота и благоустроенность каждой улицы, каждого двора и каждого общественного места – результат совместного труда жителей.

Чистота – общая ответственность! Забота о родном крае проявляется в конкретных делах!