«ТАЗА КАЗАХСТАН»: ТЫСЯЧИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

Полицейские во главе с заместителем начальника Департамента полиции Туркестанской области Галымжаном Куашбаевым приняли участие в уборке территории у подножия гор Ащысай и внесли свой вклад в благоустройство окружающей среды.

В целом деятельность полиции направлена не только на обеспечение общественного порядка и безопасности, но и на то, чтобы служить примером для общества.

С этой целью, тысячи полицейских из 17 городских и районных подразделений полиции области вышли на массовый субботник. Они провели уборку не только на закреплённых за ними служебных территориях, но и в общественных местах населённых пунктов.

Мероприятие прошло на всей территории области в рамках акции «Таза Казахстан» и было приурочено ко Всемирному дню чистоты.