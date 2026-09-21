В ТУРКЕСТАНЕ БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ ВЫПУСКНИКОВ СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 21-Е ПО СЧЕТУ ЖИЛЬЕ

В городе Туркестане выпускники, со дня окончания школы которых прошло 20 лет, организовали благотворительную акцию и стали инициаторами доброго дела. Уроженцы микрорайона «Бекзат» 1988 года рождения подарили новый 5-комнатный дом семье своего покойного ровесника Жасулана Бауыржанулы.

В церемонии вручения нового дома, построенного по современным требованиям, приняли участие мать Бекзата Саттарханова Сырлыкуль Адырбековна, председатель областного Совета аксакалов Есеналимурат Изтилеуов, депутат областного маслихата Сулеймен Арыстанов, заместитель акима города Мадияр Алипов и председатель городского маслихата Гаппар Сарсенбаев, которые выразили свои добрые пожелания.

Один из организаторов - Мамырхан Пашанов - отметил: «Мы подарили этот дом с намерением, чтобы дети нашего покойного ровесника росли и развивались, чувствуя тепло домашнего очага и провели счастливое детство».

В данном микрорайоне эстафета благотворительности продолжается уже несколько лет. Так, в преддверии праздника Наурыз по инициативе граждан, со дня окончания школы которых прошло 20 лет, дарение жилья нуждающимся семьям стало традицией.

В следующем году добрую традицию продолжат выпускники 1989 года рождения. А молодежь 1996 года рождения довела до 80% строительство жилья для нуждающейся семьи. Новый дом планируется вручить владельцам в преддверии Наурыза.