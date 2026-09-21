ТУРКЕСТАН: В МАКТААРАЛЕ ПРОШЕЛ МАССОВЫЙ СУББОТНИК С УЧАСТИЕМ ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

В честь Всемирного дня чистоты и в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в Мактааральском районе был организован масштабный субботник. В нем приняло участие около четырех тысяч жителей района, которые внесли свой вклад в обеспечение чистоты населенных пунктов, благоустройство окружающей среды и улучшение внешнего вида общественных мест.

Основная цель экологической акции – сохранение чистоты окружающей среды, повышение ответственности жителей за природу и формирование культуры бережного отношения к родной земле. В ходе субботника в населенных пунктах по всему району были широко проведены работы по уборке и благоустройству.

В поселке Мырзакент, в парке «30-летия Независимости», прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню чистоты, в котором приняли участие жители района, сотрудники государственных учреждений, представители различных организаций, молодежь и волонтеры. Выступивший на собрании аким района Бахыт Асанов призвал всех жителей не оставаться равнодушными к чистоте окружающей среды и активно участвовать в подобных начинаниях.

Участники мероприятия в рамках программы «Таза Қазақстан» провели уборку на закрепленных за ними территориях. Сотрудники государственных учреждений привели в порядок территории, закрепленные за организациями, а жители провели уборку на внутренних улицах населенных пунктов и в своих дворах. Также особое внимание было уделено благоустройству общественных мест на территории района. Были покрашены и обновлены памятники, остановки, ограждения, скамейки и мусорные баки. Парки и скверы, обочины больших дорог, арыки были очищены от мусора, проведены работы по благоустройству.

В ходе субботника жители и сотрудники учреждений не только очистили окружающую среду от мусора, но и внесли вклад в улучшение санитарного состояния общественных мест и облагораживание архитектурного облика населенных пунктов. В результате массового субботника с территории района было собрано в общей сложности 35 тонн мусора, который был вывезен в специально отведенные места.

Отметим, активное участие жителей в работах по уборке является ярким проявлением уважения к родному краю и ответственности за общую чистоту. Такие мероприятия остаются одной из важных инициатив, направленных не только на поддержание чистоты и красоты территории района, но и на формирование экологической культуры и повышение общественной ответственности.

Пресс-служба акима Туркестанской области