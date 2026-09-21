ТУРКЕСТАН: В АРЫСИ ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

19 сентября, в рамках Всемирного дня чистоты, в Арыси был организован общегородской субботник. В работах, прошедших на территории города и во всех сельских округах, приняло участие около трех тысяч человек: государственные служащие, коллективы учреждений и предприятий, представители сфер образования, здравоохранения, культуры и молодежь.

В ряде дворов многоэтажных жилых домов и на отдельных улицах жители также активно участвовали в субботнике.

В ходе субботника было очищено в общей сложности более 30 гектаров территории. В работах было задействовано около 20 единиц спецтехники, порядка 50 тонн бытовых отходов было вывезено в установленные места. Кроме того, были приведены в порядок ограждения и остановки, территории памятников и аллей, очищено более двух километров арыков. На улицах и в общественных местах была скошена сорная трава, политы зеленые насаждения, побелены деревья.

В мероприятии по уборке принял участие аким города Кайсар Манкараев, который вместе с ветеранами принял участие в работах по озеленению возле моста на въезде в город. На данной территории были высажены заранее подготовленные саженцы деревьев с сохраненным прикорневым комом земли. Эти работы направлены на благоустройство въездной части города и увеличение площади зеленых насаждений.

Глава города объехал места проведения субботника и проконтролировал ход уборки. Он поручил руководителям ответственных сфер держать чистоту общественных мест на постоянном контроле, повышать культуру чистоты у жителей и продолжать работу в этом направлении на системной основе.

Радует, что жители активно участвуют в субботниках и вносят вклад в чистоту своих дворов и улиц. Однако для того, чтобы город был чистым и красивым, важно, чтобы в таких работах принимало участие как можно больше жителей.

Чистота – общая задача для всех. Поэтому призываем жителей ответственно относиться к чистоте своих дворов и улиц и активно участвовать в предстоящих мероприятиях по уборке.

Пресс-служба акима Туркестанской области