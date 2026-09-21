В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ СОВЕТ «MADE IN TURKISTAN: EXPORT 2026»

В городе Туркестане прошел региональный экспортный совет «MADE IN TURKISTAN: EXPORT 2026», направленный на продвижение продукции отечественных производителей на внутренние и внешние рынки, расширение каналов сбыта и повышение экспортного потенциала.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, институтов развития, национальных компаний и торговых площадок, предприниматели Туркестанской области. В ходе встречи были рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности регионального бизнеса на рынке, расширения сбыта отечественной продукции и создания необходимых условий для выхода предприятий на экспорт.

На открытии совещания выступил заместитель акима Туркестанской области Кайыпбек Кайыпбек, который остановился на актуальных вопросах развития предпринимательства в регионе и эффективного использования производственного потенциала.

– Глава государства определил в качестве стратегической задачи повышение конкурентоспособности отечественной продукции, увеличение объемов экспорта и обеспечение выхода казахстанских товаров на новые внешние рынки. В реализации этих задач решающее значение имеет эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Поэтому работа Совета должна быть направлена не только на обсуждение конкретных проблем, но и на их системное решение. Сегодня экспортные показатели Туркестанской области демонстрируют положительную динамику. В первом полугодии 2026 года внешнеторговый оборот области составил 2,3 миллиарда долларов США, что на 36,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта вырос на 36,5 процента и достиг 1,2 миллиарда долларов США. За последние три года экспорт области вырос на 142 процента и составил 1,8 миллиарда долларов США. Это конкретный результат расширения производства в регионе, роста предпринимательской активности и увеличения количества предприятий, ориентированных на внешние рынки. Расширяется и география экспорта нашей продукции. Предприниматели Туркестана выходят на рынки Китая, России, стран Центральной Азии, Турции, Ирана и Европы. Основная задача на следующем этапе – наряду с увеличением объема экспорта качественно изменить его структуру. Необходимо сократить экспорт сырья и увеличить долю глубоко переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. У нас есть необходимая производственная база, сельскохозяйственные ресурсы и опыт выхода на экспортные рынки. Благодаря слаженной работе государственных органов, институтов развития и бизнеса есть полная возможность для дальнейшего наращивания экспортного потенциала Туркестанской области. Наша цель – обеспечить конкурентоспособность продукции, произведенной в Туркестане, не только на внутреннем, но и на международном рынке. Призываю продолжить работу в этом направлении на системной основе, – сказал К. Кайыпбек.

Туркестанская область является одним из ведущих регионов, формирующих агроэкспортный потенциал страны. По итогам 2025 года 80% экспорта говядины и 75% экспорта баранины в Казахстане пришлось на долю области. Также регион занимает первое место в республике по экспорту плодоовощной продукции. Из Туркестанской области на внешние рынки поставляются уран, хлопок и хлопковое волокно, холодильники, растительное масло, напитки, рыбная продукция, трансформаторное оборудование, мебель и другая переработанная продукция.

В ходе Совета член Правления – заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Аслан Калигазин остановился на практических механизмах расширения каналов сбыта производителей Туркестанской области и экспортного продвижения, а также представил работу, проводимую Национальной палатой в этом направлении.

– На сегодняшний день для отечественного производителя недостаточно просто выпускать качественную продукцию. Важно обеспечить узнаваемость и доступность продукции на рынке, наладить стабильные поставки, современную упаковку, эффективную логистику и соответствие требованиям торговых партнеров. Поэтому мы отдаем приоритет формированию конкретного и единого маршрута, который ведет производителя от каналов сбыта на внутреннем рынке до стабильного экспорта, – сказал А. Калигазин.

Национальной палатой «Атамекен» совместно с Министерством торговли и интеграции разработан проект комплексной программы по поддержке и продвижению отечественной продукции под брендом «Сделано в Казахстане». Проект охватывает направления выхода на внутренний рынок, стандартизации качества продукции, продвижения национального бренда и поддержки экспорта.

Кроме того, проводится анализ товаров, сырья и комплектующих, важных для импорта, и рассматриваются возможности их производства на местах. Ведется работа по пересмотру требований и ограничений, препятствующих экспорту отечественной продукции, а также по развитию новых каналов сбыта через маркетплейсы и логистических партнеров.

Главная задача – сформировать меры поддержки для предпринимателя не как отдельные и разрозненные инструменты, а как единую систему, ведущую к конкретному результату. При этом «КазСтандарт» обеспечивает соответствие продукции стандартам и установленным требованиям, QazTrade оказывает поддержку, направленную на продвижение экспортной продукции и определение перспективных рынков. Экспортно-кредитное агентство «KazakhExport» предлагает инструменты страхования экспортных рисков, а Банк Развития Казахстана участвует в финансировании крупных инвестиционных и экспортно-ориентированных проектов.

Задача НПП «Атамекен» – связать предпринимателя с необходимыми инструментами поддержки, каналами сбыта и внешними рынками и сопровождать этот процесс.

В ходе мероприятия с докладами по своим направлениям выступили исполняющий обязанности руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Канат Шонбасов, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» Нурлан Кожагулов, управляющий директор АО ЭКА «KazakhExport» Елена Абилова, заместитель Генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Али Умаров, а также представители «QazIndustry»«КазСтандарт».

Следующая часть Совета была посвящена возможностям сбыта казахстанской продукции через крупные торговые сети и площадки электронной коммерции. Представители Magnum E-commerce, ТОО «Скиф Трейд» (SMALL) и Wildberries презентовали предпринимателям возможности выхода на свои торговые платформы и каналы сбыта.

В заключительной части были обсуждены предложения и проблемы предпринимателей. Со стороны экспортеров региона были подняты вопросы ускорения процедур на пограничных пунктах пропуска, предоставления приоритета рефрижераторным транспортным средствам, перевозящим скоропортящуюся продукцию, совершенствования механизмов электронной очереди, страхования экспортных рисков и финансовой и сервисной поддержки выхода на зарубежные рынки.

На вопросы предпринимателей ответили представители Банка Развития Казахстана, «QazTrade»«KazakhExport», «КазСтандарт» и «QazIndustry», разъяснив действующие инструменты поддержки и порядок их использования.

Было предложено сформировать конкретный алгоритм подготовки предприятий к экспорту для Туркестанской области.

По итогам регионального экспортного совета «MADE IN TURKISTAN: EXPORT 2026» с учетом предложений предпринимателей и экспортеров была отмечена необходимость продолжения работы по расширению рынков сбыта отечественной продукции, снижению экспортных барьеров и системному выводу предприятий региона на внешние рынки.

Главная цель – не только увеличить долю продукции, произведенной в Туркестане, на рынке, но и вывести конкурентоспособную продукцию под брендом «Made in Turkistan» на новые рынки и сформировать устойчивый экспортный потенциал предприятий региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области