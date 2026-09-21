В Туркестанской области в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прошло масштабное экологическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню чистоты WORLD CLEANUP DAY. Основное мероприятие было организовано в населенном пункте Ащысай, расположенном у подножия хребта Каратау. В нем приняло участие более четырех тысяч человек и задействовано 70 единиц спецтехники. Участниками акции было высажено 100 саженцев деревьев.

Основная цель мероприятия - поддержание чистоты окружающей среды, очистка природных территорий от бытовых отходов, формирование экологической культуры и призыв жителей к активному участию в охране природы.

В экоакции активное участие приняли аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, государственные служащие, представители госорганов, общественных, молодежь, волонтеры, а также сотрудники коммунальных учреждений, ответственных за чистоту.

В своем выступлении аким области отметил, что формирование культуры чистоты - это не однодневная кампания: это должно стать повседневным образом жизни каждого гражданина.

– «Таза Қазақстан» – это не просто субботник, а проявление любви к родной земле, общей ответственности и гражданской культуры. Если каждый житель будет с заботой относиться к своему двору, своей улице, селу, облик региона станет еще краше. В этом и заключается глубинный смысл и цель программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Кемеловичем Токаевым. Это не просто акция, а дальновидная политика, основанная на воспитании национального сознания, заботе о будущем страны. Туркестан – регион с глубокой историей, активными жителями. Чистота, процветание и благоустройство этого края – долг каждого из нас. Давайте улучшать нашу священную землю такими благородными делами, – сказал Н. Кушеров.

В ходе акции были очищены склоны гор и общественные территории, вывезен мусор, проведены работы по озеленению. В результате было вывезено 93 тонны мусора и очищено 72 гектара территории.

К слову, по Туркестанской области в общенациональной экологической акции приняло участие около 74 тысяч человек.

В целом, в регионе работы в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжаются на системной основе. Ранее в осенних акциях приняло участие более 15 тысяч человек, было вывезено 779,8 тонны мусора и очищено свыше 508 гектаров территории.

Пресс-служба акима Туркестанской области