Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед участниками акции «Таза Қазақстан»

Глава государства:

«Сегодняшняя высадка деревьев в этом парке объединила всех нас ради достижения общей благородной цели.

Безусловно, это очень важное и полезное для нашего общества и страны дело. Выражаю всем искреннюю благодарность за неизменную поддержку политики государства.

Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами. Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе.

Неслучайно народная пословица гласит: «Бір тал кессең, он тал ек» («Если срубишь одно дерево, посади десять»). Забота о природе, бережное отношение к окружающей среде – эти высокие качества являются неотъемлемой частью образа жизни нашей нации.

Их в качестве бесценного наследия и доброго завета оставили нам наши предки. Эти принципы поведения получили признание и были зафиксированы в нашей Новой Конституции. В этом и заключается особое общественное и историческое значение реализуемого всеми нами общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Нам предстоит сформировать в обществе высокую экологическую культуру. Хочу еще раз повторить: это крайне важная задача, обозначенная в Конституции. «Таза Қазақстан» – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства.

Понятия цивилизации, созидания и прогресса абсолютно несовместимы с грязью и бескультурьем. Это очевидно. В конечном счете, вся наша созидательная работа ведется во имя подрастающего поколения».