«ТАЗА КАЗАХСТАН»: КОЛЛЕКТИВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПРОВЕЛ СУББОТНИК

Коллектив Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» в рамках экоакции «Таза Қазақстан» провел субботник на территории визит-центра «Гаухар ана». Директор музея-заповедника Ерлан Дакенов отметил важность акции «Таза Қазақстан» для коллектива и призвал сохранять чистоту окружающей среды.

Основная цель субботника – сохранение чистоты в священном месте, благоустройство территории и создание комфортной среды для посетителей. В ходе субботника работники приняли участие в работах по благоустройству и уборке территории, скосили траву вокруг центра, собрали сухие листья и привели в порядок окружающую территорию.

Ответственное отношение к чистоте – это проявление уважения к окружающей среде. Подобные благие инициативы направлены на поддержание чистоты и красоты вокруг историко-культурных объектов и формирование экологической культуры.

Пресс-служба акима Туркестанской области