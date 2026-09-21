ТУРКЕСТАН: В ЖЕТЫСАЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЧИСТОТЫ

В Жетысайском районе в мероприятии, посвященном Всемирному дню чистоты и прошедшем в рамках общенародной акции «Таза Қазақстан», приняло участие около 1500 жителей.

В ходе проводимых на территории района работ по санитарной очистке от мусора были очищены внутренние территории населенных пунктов и зоны отдыха, где часто бывают жители, парки и скверы, обочины автодорог и территории многоквартирных жилых домов, объектов предпринимательства, а также скошена трава.

Для владельцев объектов торговли, общественного питания и сферы услуг на территории района была проведена разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований, обеспечению чистоты прилегающих территорий, приведению в порядок внешнего вида зданий, уходу за зелеными насаждениями и устранению незаконно размещенной рекламы.

Также в ходе субботника сотрудники государственных и квазигосударственных учреждений, работники организаций здравоохранения и образования, ветераны, молодежь, сотрудники аппарата районного маслихата и предприниматели очистили от мусора закрепленные за ними территории и провели работы по приведению в порядок, благоустройству и соблюдению санитарной чистоты. Такие мероприятия не только вносят вклад в охрану окружающей среды, чистоту и процветание родного края, но и оказывают положительное влияние на формирование экологической культуры.

Пресс-служба акима Туркестанской области