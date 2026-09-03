В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Туркестане состоялось расширенное совещание, на котором обсудили реализацию инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию сферы образования и исполнение поручений, озвученных на Августовской конференции.

Совещание прошло под председательством акима области Нуралхана Кушерова. В нем приняли участие акимы районов и городов, руководители отделов образования, директора школ, представители вузов, специалисты департамента по обеспечению качества в сфере образования, педагоги и эксперты отрасли. Были заслушаны содержательные доклады, подняты проблемные вопросы и рассмотрены пути их решения. Проанализировано текущее состояние качества образования в регионе и определены задачи.

Глава региона дал конкретные поручения и рекомендации руководителям, ответственным за сферу образования, и директорам школ. Будет разработан комплексный план по формированию единой системы повышения качества образования, а при акиме области будет создан региональный совет по качеству образования.

Также даны поручения внедрить единую цифровую систему мониторинга«Качество образования – Туркестан», охватывающую результаты каждой школы, усилить работу со школами с низкими результатами по ЕНТ, оценивать эффективность курсов повышения квалификации и сделать функциональную грамотность неотъемлемой частью каждого урока.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяет особое внимание сфере образования, для учителей создаются благоприятные условия. Теперь главная задача - повышение качества образования. Руководители, ответственные за сферу образования, и директора школ должны создавать необходимые условия для качественной работы учителей. А наши педагоги должны направить все свое внимание на воспитание учеников и подготовку лидеров. Поэтому озвученные сегодня на совещании предложения должны быть взяты во внимание, и работу нужно активизировать. Поручаю разработать комплексный план повышения качества регионального образования на 2026-2029 годы и создать при акимате области региональный совет по качеству образования. Самый важный вопрос - качество педагогических кадров. Поэтому совместная системная работа по повышению качества знаний педагогов - это требование времени. Поручаю по-новому работать со школами с низкими результатами по ЕНТ, внедрить в систему оценку эффективности курсов повышения квалификации, сделать функциональную грамотность основной частью ежедневного урока, внедрить в ежедневные учебные занятия задания в формате PISA и мониторинга образовательных достижений. На педагогическое сообщество возложена большая задача. С честью выполнить эту задачу - почетный долг перед страной, — сказал аким области.

На совещании с докладом выступил руководитель управления образования Галымжан Орынов. Он остановился на основных показателях качества образования в регионе. В частности, был представлен анализ результатов ЕНТ, PISA, МОДО, внутришкольного оценивания, профессионального уровня педагогов и показателей организаций образования.

Сегодня в 1 106 организациях образования области обучается более 550 тысяч школьников. В ЕНТ-2026 из 35 754 выпускников школ участвовали 29 726, из них 10 582 выпускника стали обладателями государственных образовательных грантов. Средний балл по ЕНТ по области составил 64,83 балла. По результатам международного исследования PISA за 2022 год учащиеся области набрали по математике 389 баллов, по читательской грамотности - 347, по естественно-научному направлению - 389 баллов.

По итогам анализа самые низкие показатели зафиксированы в Келесском, Сайрамском, Ордабасинском и Сарыагашском районах.

Также были проанализированы показатели профессиональной подготовки педагогов. В области работают 66 943 педагога. В 2025 году на оценку знаний педагогов поступило 25 761 заявление, в тестировании приняли участие 23 555 педагогов. Из них 8 604 человека, или 36,5%, преодолели установленный пороговый уровень.

На совещании было отмечено, что в соответствии с поддержкой и поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева необходимо системно продолжать работу по повышению качества образования. Особый приоритет отдан таким направлениям, как сокращение разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами, повышение профессиональной квалификации педагогов и обеспечение возможности получения качественного образования для каждого ученика. Также было обращено внимание на то, что с 2027 года отделы образования будут переданы в ведение районных и городских акиматов. В связи с этим отмечена необходимость усиления ответственности местных исполнительных органов за качество образования.

На совещании с докладами и предложениями выступили руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Камилла Ауанасова, ректор Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави Жанар Темирбекова, независимый эксперт в сфере образования, основатель международной конференции EdCrunch Нурлан Киясов и председатель совета ветеранов сферы образования области Нышан Байгутов.

В Туркестанской области продолжится работа по повышению качества образования и улучшению инфраструктуры организаций образования.

Пресс-служба акима Туркестанской области