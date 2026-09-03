В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАТКО»

В Созакском районе прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания одного из крупных предприятий в сфере добычи урана - совместного казахстанско-французского предприятия «КАТКО».

В юбилейном собрании приняли участие первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, Посол Французской Республики в Казахстане Сильван Гиоге, заместитель председателя Агентства по атомной энергии РК Асет Махамбетов, руководство АО «Самұрық-Қазына», АО «НАК «Казатомпром», компаний «Orano», BU Mining, сотрудники и ветераны предприятия.

В ходе торжественного мероприятия был показан видеоролик об истории «КАТКО» за 30 лет, а ряду сотрудников, внесших значительный вклад в развитие предприятия, вручены награды.

Первый заместитель акима Туркестанской области З. Жолдасов поздравил юбиляров и отметил вклад «КАТКО» в повышение промышленного потенциала региона и социально-экономическое развитие Созакского района.

- От всей души поздравляю всех вас с 30-летним юбилеем совместного предприятия «КАТКО»! Тридцать лет - это результат стабильного труда, ответственности и долгосрочного партнерства. Созданное в 1996 году как совместный проект компаний «Orano» и «Казатомпром», предприятие сегодня стало одной из ведущих компаний в сфере добычи природного урана. В основе достижений «КАТКО» лежат профессионализм и опыт тысяч квалифицированных специалистов, которые годами трудятся на предприятии. Предприятие вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Созакского района и в целом Туркестанской области. Одним из важных приоритетов экономической политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева являются привлечение инвестиций, развитие новых производств, технологическая модернизация и создание качественных рабочих мест. В этом контексте «КАТКО» демонстрирует реальные результаты долгосрочных инвестиций и эффективного международного сотрудничества. Сегодня для Туркестанской области стратегической задачей является повышение инвестиционной активности и расширение производственного потенциала. Поэтому мы уделяем особое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества с работающими в регионе инвесторами на основе взаимного доверия. 30-летняя история «КАТКО» - яркое доказательство прочной дружбы и деловых связей между Казахстаном и Францией. Выражаю благодарность всем сотрудникам, вносящим вклад в развитие предприятия, за их труд и профессионализм. С 30-летним юбилеем предприятия «КАТКО»! - сказал Зулфухар Жолдасов.

На юбилейном собрании выступил Посол Французской Республики в Казахстане Сильван Гиоге и отметил важность долгосрочного партнерства между Казахстаном и Францией. Также о 30-летнем пути развития предприятия рассказали член правления АО «НАК «Казатомпром» Дастан Кошербаев, генеральный директор горнодобывающего бизнес-направления компании Orano Ксавье Сен-Мартен Тийе и генеральный директор компании «КАТКО» Закариа Эль Марзуки. Они высоко оценили место «КАТКО» в урановой промышленности, производственные достижения и роль предприятия в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Францией.

Юбилейное мероприятие продолжилось концертной программой.

Помимо производственной деятельности, «КАТКО» вносит постоянный вклад и в социально-экономическое развитие региона. В 2009-2025 годах компания направила 8,2 млрд тенге на реализацию социальных инициатив в Туркестанской области и реализовала свыше 500 проектов. Эти проекты охватывают здравоохранение, образование, инженерную инфраструктуру, энергетику, водоснабжение, охрану окружающей среды и другие социально значимые сферы.

За последние годы при поддержке компании в Созакском районе реализованы важные проекты. Среди них электроснабжение девяти улиц в селе Шолаккорган, строительство спортивных и детских площадок, приобретение инватакси для лиц с ограниченными возможностями, установка уличного освещения на восьми улицах, бурение скважин в селах Тасты и Шу, обеспечение школ современным оборудованием. В 2025 году компания направила 1,78 млрд тенге на компенсационное озеленение в целях формирования зеленого пояса вокруг города Туркестана. Также выделены средства на благоустройство аллеи «Жибек жолы» вдоль трассы Шолаккорган-Туркестан и строительство 16-квартирного двухэтажного жилого дома в Созакском районе. В районе построены 20 спортивных и детских площадок.

Компания также уделяет приоритетное внимание поддержке местной экономики. В 2024-2025 годах объем закупок товаров, работ и услуг у предпринимателей Туркестанской области превысил 170 млрд тенге.

«КАТКО» является одним из крупных налогоплательщиков региона. В 2021-2025 годах общая сумма налогов, уплаченных компанией в бюджет, составила около 237,8 млрд тенге. Из них в 2025 году уплачено 89,2 млрд тенге. Кроме того, в рамках контрактных обязательств по недропользованию компания направила 5,83 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона в 2021-2026 годах. На 2026 год на эти цели предусмотрено 1,59 млрд тенге. Помимо этого, согласно учредительному соглашению, ежегодно дополнительно выделяются средства на социально-экономическое развитие района.

На сегодняшний день на предприятии «КАТКО» работают 1 363 человека, из них 611 - жители района.

Отметим, совместное предприятие «КАТКО» было создано в 1996 году. Предприятие расположено в Созакском районе и осуществляет деятельность по добыче, переработке, транспортировке и хранению ураносодержащей руды.

Пресс-служба акима Туркестанской области