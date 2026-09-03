ТУРКЕСТАН: В СЕЛЕ КАРАМУРТ САЙРАМСКОГО РАЙОНА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

В селе Карамурт Сайрамского района ввели в эксплуатацию новый детский сад на 125 мест. Стоимость социального объекта составила 800 млн тенге. Он реализован за счет частных инвестиций. В результате создано 21 рабочее место.

Согласно поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, в Сайрамском районе приоритет отдается привлечению инвестиций для развития социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и формирования комфортных условий для жителей населенных пунктов.

Новый детский сад, открытый в рамках этого направления, расширил возможности дошкольного воспитания и образования в селе Карамурт и создал условия для воспитания малышей в современной и комфортной среде. Кроме того, запуск проекта оказал положительное влияние на трудоустройство местных жителей.

В открытии объекта принял участие аким Сайрамского района Мадияр Оразалиев. Он ознакомился с деятельностью учреждения и созданными для детей условиями.

В детском саду, оснащенном по современным требованиям, предусмотрены все условия для безопасности детей, их обучения, творческого и физического развития.

Пресс-служба акима Туркестанской области